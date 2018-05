Apeiroo Labs protege contra cacos y espías y blinda los mensajes Francisco Caballero Calzada, fundador y CEO de Apeiroo Labs Tribuna BBVA Políticos, militares, centros comerciales o dueños de villas de lujo usan la tecnología de esta empresa de ciberseguridad con base en el municipio sevillano de La Campana E. FREIRE Sevilla Domingo, 6 mayo 2018, 08:00

Francisco Caballero Calzada regresó hace tres años a La Campana, su pueblo natal, a montar su propia empresa de ciberseguridad. El fundador y CEO de Apeiroo Labs tiene 35 años y es experto en seguridad informática y contrainteligencia, un curriculum que ha forjado durante más de 15 años de trabajo en puestos de responsabilidad de grandes compañías como S21sec o KPMG, tanto en España, como Argentina y México. Eligió un nombre curioso para su empresa, el término griego clásico que utilizó Anaximandro para definir el «arjé», el infinito, una conexión con la filosofía para un negocio sofisticado y lleno de complejidades.

Fuerzas de seguridad, directivos del Ibex 35 que quieren saber si están siendo espiados, políticos que desean blindar sus comunicaciones frente a ataques de piratas informáticos o urbanizaciones de lujo y empresas comerciales que quieren protegerse de robos, son perfiles que recurren a los servicios que ofrece la compañía sevillana. Tras tres años de andadura, Apeiroo Labs es ya la sociedad matriz de la que han surgido dos «spin offs» que han desarrollado productos de vanguardia tecnológica, con patentes en su haber.

Más datos sobre Apeiroo Labs Origen. Francisco Caballero Calzada, experto en ciberseguridad y contra inteligencia, con una larga carrera profesional, regresó a su pueblo natal, La Campana, y en 2015 fundó su propia compañía, Apeiroo Labs. Tecnología. Enfocada a ofrecer servicios de seguridad informática e inteligencia, en estos años también ha desarrollado y patentado herramientas innovadoras. uFreedoms y Retail Stories son dos spinoff que han nacido bajo su impulso.

Por un lado está uFreedoms, impulsada al 50% con un socio, Paco Pérez, que ha lanzado un nuevo sistema de mensajería instantánea. «Nuestra aplicación es una especie de Telegram o WhatsApp que ofrece seguridad, anonimato y privacidad a los usuarios. Está disponible solo para quienes el usuario autorice. A los dos minutos de haberlo leído, el mensaje se destruye, al igual que cualquier rastro de dato o metadato en nuestros servidores», explica Francisco Caballero. Esta plataforma no permite capturas de pantalla: «Con ella no habría sido posible el sé fuerte de Rajoy», bromea este experto también en auditorías de seguridad de redes inalámbricas. La clase política es una clientela a la medida de esta solución que ya está en el mercado. «Hoy todas las llamadas pueden ser escuchadas excepto las que no se sabe dónde se está produciendo», señala el tecnólogo y empresario, que asegura que este blindaje es posible con la App de uFreedoms.

Retail Stories, la pata más nueva del negocio, ha patentado una plataforma (Aruim) para la identificación de smartphones y dispositivos con wifi, bluetooth y GSM. Ya se están realizando proyectos piloto en México, Holanda, Estados Unidos y España con esta solución enfocada a empresas de seguridad que protegen, por ejemplo, urbanizaciones de lujo o centros comerciales. «Los móviles emiten continuamente información al aire por wifi o bluetooth. Con nuestra solución se pueden captar de manera automática los dispositivos que estaban conectados en un comercio durante un robo para localizar al ladrón», señala Francisco Caballero.