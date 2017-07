Subir salarios Martes, 4 julio 2017, 23:32

El empleo tuvo un buen comportamiento en junio, y aunque no alcanzó el crecimiento del año pasado, durante el mes el desempleo se redujo en más de 98.000 personas, con lo que el paro registrado es de 3.363.000 personas, el más bajo en ocho años. También es una buena noticia que el desempleo juvenil haya descendido en el último año el 16,5%, por encima de la media general del 10,7%. Sin embargo, no ceden la temporalidad ni la precariedad. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, abordó ayer la necesidad de que comiencen a subir los salarios. Esto serviría no sólo para comenzar a repartir la recuperación sino también para que la recaudación fiscal se recupere y la demanda interna se active. Y para que el sistema de pensiones adquiera la necesaria sostenibilidad cuando ya están al límite los recursos del fondo de reserva. La revisión salarial ha de ser compatible con la ganancia de competitividad que este país sigue necesitando, pero que debería conseguir mediante inversión, tecnología y formación y no a través de la devaluación salarial.