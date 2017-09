Ryanair no descarta nuevas cancelaciones de vuelos El director general de Ryanair, Michael O'Leary. / CLODAGH KILCOYNE La aerolínea irlandesa insinúa otras posibles anulaciones, esta vez sin relación con las vacaciones de los pilotos COLPISA / AFP Madrid Jueves, 21 septiembre 2017, 15:35

El director general de Ryanair, Michael O'Leary, no descartó este jueves nuevas cancelaciones de vuelos pero sin relación con la reciente supresión de 2.100 vuelos por problemas con las vacaciones de los pilotos.

Ante la asamblea general de accionistas, O'Leary dijo que "no puede garantizar que no haya nuevas cancelaciones" aunque aseguró que no habría más relacionadas con los problemas de planificación, indicó un portavoz de la aerolínea a la agencia AFP.

La compañía aérea de bajo coste anunció el 15 de agosto la supresión de entre 40 y 50 vuelos por día durante seis semanas hasta finales de octubre, es decir alrededor de un 2% del total, para "mejorar la puntualidad", una decisión que ha indignado a sus clientes

Pero la empresa también reconoció problemas relativos a la planificación de las vacaciones de los pilotos, que necesitan descansar tras un verano boreal intensivo.

Ryanair aseguró que su tasa de puntualidad cayó "a menos del 80%" por las huelgas, las malas condiciones meteorológicas y la obligación de respetar las vacaciones de pilotos y tripulaciones.

La compañía podría haberse visto también afectada por la falta de pilotos después de que 140 hayan dejado Ryanair en lo que va de año para irse a Norwegian Air, otra compañía de bajo coste en plena expansión, según datos de la BBC.