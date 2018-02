El Gobierno aprueba hoy el decreto que permite rescatar los planes de pensiones a los 10 años 00:35 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,. / Efe El reglamento verá la luz tres años después de que la medida se recogiera en la reforma fiscal y busca impulsar estos fondos atrayendo a los jóvenes NURIA VEGA Madrid Viernes, 9 febrero 2018, 03:58

El Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto para fomentar el ahorro privado con la vista puesta en la jubilación. Una de las principales novedades es que los planes de pensiones podrán rescatarse a partir de los 10 años, una medida incluida en la reforma fiscal de 2014 y cuyo reglamento verá la luz más de tres años después. De hecho, el plazo contemplado en la normativa afecta a los fondos acumulados a partir del 31 de diciembre de 2015, por lo que los primeros podrán retirarse a partir de 2025.

El presidente del Gobierno ha defendido que la medida permitirá a quienes invierten en “planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte a partir de los 10 años de la aportación”. Además, el jefe del Ejecutivo apunta que se rebajarán “sensiblemente las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras”.

Mariano Rajoy ha anunciado los planes del Gobierno en su intervención en el Foro ABC-Deloitte, donde ha reivindicado la iniciativa privada de ahorro como una forma de complementar, no de “sustituir”, el sistema público de pensiones que garantiza el Estado. “La reforma intenta incentivar ese ahorro, apela a responsabilidad individual y da más libertad y más garantías al ahorrador”, ha asegurado el presidente, que recuerda que más de 8 millones de personas tienen un plan de este tipo. En total, 106.000 millones de euros en España.

El Gobierno reactiva este viernes así su actividad legislativa en una reunión del Consejo de Ministros en la que se estudiarán cinco anteproyectos de ley, entre otros el que amplía los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable. La norma fundamental para sustentar el programa político del Ejecutivo, sin embargo, sigue pendiente de negociación: los Presupuestos Generales del Estado.

Rajoy confía en poder sacar adelante las cuentas de 2018. “Todavía estamos a tiempo”, ha sostenido. Aun así contempla ya un plan B. “Esperamos que se imponga el sentido común y no otros intereses. En cualquier caso, si esos intereses se impusieran, Dios no lo quiera, haremos lo posible para que no perjudique a los españoles”, ha concluido.