Las puertas del campo Gracias a un convenio hermano del CETA, los inversores canadienses tienen abiertas causas judiciales contra Estados Unidos por valor de 6.000 millones de dólares ¿Se imaginan qué cantidad de los presupuestos estatales estaría en juego en el caso de que se firmase un acuerdo semejante con China? JACINTO J. MARABEL Domingo, 2 julio 2017, 00:54

A poco que caen dos gotas, en España brotan más expertos en derecho internacional que espárragos en la sierra. Estos días no han parado de pontificar sobre el CETA, cuyo acrónimo en inglés sustituye al castellanizado y respetable Acuerdo Económico y Comercial Integral entre la Unión Europea y Canadá, que será ratificado en la próxima cumbre bilateral a celebrar a finales de octubre en Bruselas. Y si doctores tiene la Iglesia, plaga de langosta son los sabios que se arriman a la actualidad política haciendo sonar la matraca para lucir palmito y afán reduccionista a partes iguales. Pero ¿se puede hablar del CETA sin caer en la demagogia?

Vamos a intentarlo. El convenio, que se venía negociando desde hace más de una década y en paralelo al Acuerdo de Asociación Estratégica con Canadá, es un innovador y ambicioso tratado comercial que se asemeja a los cuestionados TPP, TTIP o TiSA en que su clausulado va más allá de las tradicionales exenciones arancelarias. De este modo, se ha dicho hasta la saciedad que además de compromisos en materia de servicios e inversiones, el convenio contiene medidas regulatorias que afectarían a principios básicos del Estado del Bienestar. Pero esto no es así.

Por encima de todo, el CETA supone el enésimo pulso entre la Comisión y el Consejo. La primera trató de aprobarlo por su cuenta, al considerar que la regulación del mismo competía única y exclusivamente a la Unión. Pero los Estados miembros se opusieron al entender que desbordaba el ámbito puramente comercial para invadir materias sociales, culturales, educativas o sanitarias, blindadas a su atribución. El debate estaba servido, y mientras los parlamentos de Hungría, Austria y Alemania se mostraban reacios a su firma, alguna que otra asamblea regional acabó por rechazarlo de plano. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que unas veces reparte cal y otras arena, con ocasión de pronunciarse sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, en su Dictamen 2/15, de 16 de mayo de 2017, vino a decir que en este tipo de convenios las competencias son mixtas. Con ello no hacía sido darle la razón a la Comisión, salvo en aquellas disposiciones relativas a las inversiones extranjeras no directas, como las realizadas sin intención de influir en la gestión y el control de una empresa, y en las relativas al régimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados. Y también, dicho sea de paso, echaba una mano a Gran Bretaña para negociar una salida más honrosa sin el desafío de las asambleas nacionales.

En España, el foco mediático se situó sobre el CETA a raíz de la nueva estrategia de visualización diseñada por la ejecutiva saliente del 39 Congreso Federal del PSOE, que se opuso rápidamente a la tramitación parlamentaria pillando con el paso cambiado a los eurodiputados socialistas que había votado a favor en Estrasburgo. Aunque este jueves acabó por abstenerse, durante todo este tiempo el convenio fue presentado a la opinión pública poco menos que como el paso del Rubicón de un anarcocapitalismo desbocado. Como si, en la era de la precariedad e incertidumbre, de los cada vez más virulentos ataques cibernéticos y los impredecibles actos de terrorismo, hubiera posibilidad de elección entre globalización o proteccionismo. Como si, negándose a su tramitación, pudieran ponerse puertas al campo.

El debate es ilusorio porque, ciertamente, la incidencia del CETA en nuestro país es mínima. Aunque establece reglas comunes en materia de inversiones y acceso a la contratación pública de los nacionales de ambas partes, lo verdaderamente importante es la supresión de la casi totalidad de aranceles. Es decir, el convenio articula la libertad de transacciones mercantiles con Canadá, que en estos momentos supone un irrisorio 1,8% del total del tráfico comercial de la Unión con terceros. Pero es que, en el caso de España, las exportaciones al país norteamericano se reducen hasta el 0,5% y, aunque efectivamente la balanza comercial arroja un saldo positivo, la cantidad es menor de lo que el Gobierno recauda anualmente por multas de tráfico.

Entonces, si la cosecha de nueces es de sonrojo, ¿a qué viene tanto ruido? Pues porque muchos nos barruntamos que el copia y pega de sus disposiciones triunfará en las negociaciones de los importantes tratados que aún están sobre la mesa: fundamentalmente el TIIP, pero también el nuevo acuerdo con México y el que habrá de reactivar el Mercosur. Y lo futuros acuerdos con China. Porque China son palabras mayores. Gracias a un convenio hermano del CETA, los inversores canadienses tienen abiertas causas judiciales contra Estados Unidos por valor de 6.000 millones de dólares ¿Se imaginan qué cantidad de los presupuestos estatales estaría en juego en el caso de que se firmase un acuerdo semejante con China?

He aquí el intríngulis. Porque además de un Consejo de Cooperación Regulatoria que propondrá medidas correctoras del clausulado en función de los intereses de los lobbies de turno, el artículo 8 del CETA constituye una Corte Permanente de Arbitraje de nula legitimidad representativa, que sustituirá los actuales estándares internacionales de resolución de conflictos. Este eufemístico tribunal decidirá aplicando unos evanescentes principios de protección integral y trato justo y equitativo, a favor, no lo dude, de las grandes corporaciones. Y ello no deja de ser inquietante, porque si usted, Dios no lo quiera, tiene que pleitear contra el Estado, lo hará con todas las garantías constitucionales bajo el brazo, mientras que una empresa canadiense acudirá a un sanedrín privado que, presuntamente, será más sensible a sus pretensiones. La manifiesta expropiación de las competencias jurisdiccionales de los Estados miembros en este ámbito ha sido denunciada por gran parte de los operadores jurídicos, además de alguna que otra asociación de la magistratura, porque ¿acaso el artículo 24 de nuestra Constitución no ofrece garantías al inversor extranjero? A la vista del CETA, no las suficientes. De ahí que hubiera que ponerle puertas al campo.