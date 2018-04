La personalidad jurídica única de la Administración El fondo del asunto es que el actuario calcula la ganancia «fabricándose» una ley 'ad hoc': En tanto que para la compra utiliza el valor real escriturado, que es menor al comprobado, para la venta considera el valor comprobado, que es mayor que el escriturado. Es la fórmula que utiliza para incrementar la ganancia y escurrirnos los bolsillos. Todo un ejemplo de la conocida «ley del embudo» ANTONIO ANTÚNEZ TRIGO Asesor fiscal Martes, 10 abril 2018, 23:52

En mi trabajo anterior trataba sobre la imposibilidad legal de gravar dos veces el mismo hecho imponible en virtud del principio 'non bis in ídem'. Hoy, a modo de segunda parte del mismo, voy a comentar otro aspecto no tratado en el trabajo anterior, que en cierta medida debe sujetar o frenar a la Administración en su praxis diaria. Me refiero a su personalidad jurídica única, un aspecto a tener muy presente cuando se trata de liquidar un tributo.

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que «cada una de las Administraciones Públicas (…) actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única».

Estas se detallan en el mismo texto legal: Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, Administración Local y, finalmente, el sector público institucional.

¿Qué debemos entender por «personalidad jurídica única de la Administración»…? La personalidad jurídica única de la Administración es un derecho que les reconoce capacidad legal para ser sujetos de derechos y obligaciones. Ítem mas: Y también capacidad suficiente para contraer obligaciones y/o realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Su influencia en el ámbito tributario es muy importante. Veamos un ejemplo y nos daremos una idea cabal de ello:

Supongamos que en 2015 adquirimos un inmueble usado y que la operación se escrituró por el valor real pagado: 175.000 euros. Que posteriormente éste valor se comprueba por la Junta y lo eleva hasta 250.000 euros.

Que más tarde, se vende y se escritura por el importe real recibido: 300.000 euros. Como en el caso anterior, este importe también fue comprobado por la Junta, quien lo elevó a 320.000 euros.

Que finalmente, en la declaración de IRPF declaramos una ganancia de 125.000 euros. (300.000 menos 175.000 euros).

Supongamos finalmente que en este mismo año, cuando nos las prometíamos tan felices, nuestra declaración es inspeccionada por la Agencia Tributaria. De resultas de ello, citada ganancia es eleva a 145.000 euros por diferencia entre el precio de venta comprobado administrativamente, 320.000 euros y el precio de compra escriturado, 175.000 euros.

El fondo del asunto es que el actuario calcula la ganancia «fabricándose» una ley 'ad hoc': En tanto que para la compra utiliza el valor real escriturado, que es menor al comprobado, para la venta considera el valor comprobado, que es mayor que el escriturado. Es la fórmula que utiliza para incrementar la ganancia y escurrirnos los bolsillos. Todo un ejemplo de la conocida «ley del embudo». Todo un tratamiento injusto a todas luces. Y es en este punto donde cabe invocar la personalidad jurídica única de la Administración, un principio basado en la más pura lógica: El hecho de que la Administración esté obligada a actuar con personalidad única sin excepción, le supone ser congruente consigo misma en todas sus actuaciones. Es decir, si se utiliza un criterio, –sea el del valor escriturado, sea el del valor comprobado– este mismo criterio deberá mantenerse en la liquidación pues, además, en el supuesto de no rectificar, la Administración conculcaría la llamada doctrina de los actos propios: 'Venire contra factum proprium non valet'. Hasta aquí, el ejemplo. Ahora veamos la realidad:

El Tribunal Supremo, ante un caso similar al del ejemplo, en Sentencia de 21 de diciembre de 2015, manifiesta:

«…la liquidación y sanción impuesta en base a una consideración diferente de la misma realidad material resultan contraria a los elementales principios del derecho, tales como la buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica o la doctrina de los actos propios».

«Si la Administración en este caso determinó el 'importe real' de la enajenación en una determinada compraventa, viene vinculada cuando en las mismas circunstancias ha de determinar el 'importe real' de la adquisición de la misma compraventa; y ese y no otro ha de ser el importe real de la adquisición a los efectos de calcular el incremento patrimonial de una segunda operación que parte indudablemente de un hecho determinante previamente delimitado y acogido por la propia Administración».

Queda claro: Si la ganancia la declaramos en su día por diferencia entre los valores reales escriturados, y estos fueron comprobados y aumentados más tarde, lo procedente es que la Inspección recalcule ahora la ganancia por diferencia entre los valores comprobados, pero no utilizando uno sí y otro no 'ad libitum'.

Resumiendo: El Supremo admite la aplicación de los principios de unicidad, (las actuaciones de la Administración vinculan o contagian a otras) y de estanqueidad, (cada tributo tiene sus propias reglas y sus decisiones no vinculan a otras Administraciones), si bien en determinados supuestos cuyas circunstancias hay que sopesar previamente. De todas formas ya ven que en el caso presente tan Alto Tribunal dio la razón al contribuyente.

Y es que, a veces, merece la pena arriesgarse y pleitear. ¿No les parece…?