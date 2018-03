Las pensiones de jubilación son una bomba de relojería Las medidas políticas, sin descartar que lleguen inmigrantes con las máximas garantías de inserción laboral e integración social en igualdad de condiciones que los residentes naturales, pasan por una mayor productividad económica, basada en más investigación, mayor incorporación tecnológica a los procesos, más innovación y, como resultado, más competitividad. Es lo único que nos permitirá asegurar la sostenibilidad del Sistema de Pensiones JULIÁN MORA ALISEDA Doctor en Sociología por la Universidad Complutense Domingo, 25 marzo 2018, 00:03

El problema más acuciante en España y en casi toda Europa es el mantenimiento de las pensiones actuales y, sobre todo, futuras. Es tan importante esta cuestión que no debe salir del ámbito político y técnico para entrar en el juego partidario, eso sería aberrante para todos. Voy a tratar de sintetizar el escenario actual y previsible:

1º. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como ‘Hucha de pensiones’, fue creado por el gobierno en el año 2000 dentro del Pacto de Toledo, cuando se empezaba a consolidar el crecimiento económico espectacular de España (1998-2008), que dejaba un notorio superávit a las arcas públicas. Es decir, los Ingresos Netos (suma de cotizaciones sociales de empresas y de trabajadores restando el pago de las pensiones y los gastos de gestión del sistema) fueron muy positivos hasta poco después de estallar la crisis.

2º. A partir de la crisis (2008 a 2013) más de 4 millones de trabajadores fueron al desempleo y unas 300.000 pymes cerraron. Triplicándose la tasa de paro, al pasar del 8,1% al 26,95%, alcanzando los 6.300.000 desempleados. Asimismo, desde 2008 hasta 2018, los pensionistas han pasado de 7.700.000 a 8.700.000, pero las pensiones, incluidas las ‘No contributivas’, han subido de 8.464.342 a 9.573.282, en ese mismo periodo. Consiguientemente, el Fondo de Reserva no sólo dejó de ingresar sino que las salidas netas empezaron a superar ampliamente a los ingresos, con lo que todo lo acumulado (66.815 millones de euros en 2011) en la ‘hucha de las pensiones’, se agotará en el presente año. Hoy se detraen unos 9.000 millones de euros mensuales, más las dos pagas extras de Junio y Diciembre. O sea, en 2018, el pago de las pensiones superará los 120.000 millones de euros (10,5% del PIB español), sin contar el coste de las medicinas y atenciones sanitarias.

3º Asimismo, a pesar de la recuperación del empleo a un ritmo notable y continuado durante los últimos 4 años (España es el país de mayor crecimiento de la UE) como la precariedad laboral continúa, el nivel de cotización de los activos es menor de lo previsto. A lo que hay que añadir que la edad media de jubilación es a los 62,3 años (jubilaciones anticipadas), algo irracional.

4º. Las proyecciones demográficas indican que el envejecimiento y la longevidad seguirán aumentando, situación de extrema gravedad cuando se incorporen a la jubilación los nacidos en las décadas de los 60 y 70, momento en que se superarán los 12 millones de ancianos, duplicando su número a los menores de 16 años. Es decir, se configurará una ‘pirámide invertida’, con un sistema quebrado e imposible de mantener, pues el escenario demográfico es tétrico e inevitable.

5º. No todos los jubilados forman un grupo homogéneo, dado que existen grandes disparidades entre ellos, habiendo un grupo importante, unos 2.700.000 pensionistas, que cobran entre 1.500 y 2.500 euros, mientras otro notorio grupo procedente del régimen especial agrario, viudas, autónomos, etcétera, reciben una media de unos 850 euros mensuales (muchas viudas no superan los 520 euros). A este último grupo hay que dar respuesta con celeridad, ya que merece mejores condiciones de vida.

6º. Es inconcebible que el salario medio de los jóvenes entre 25 y 35 años sea de 980 euros/mensuales mientras las pensiones medias (excluyendo las de viudedad) superen los 1.100 euros. Esto también es insostenible y más angustioso, pues que un activo joven que trabaja y aporta al sistema cobre menos que alguien que ya está retirado es realmente desolador. El joven, además, tiene unos gastos que realizar (adquirir una vivienda, automóvil, mantener hijos, etc.) que el jubilado ya no demanda.

7º. España es el segundo país del mundo, tras Japón, con la mayor esperanza de vida (83 años), éxito que seguirá creciendo en el futuro. Ningún sistema de pensiones puede mantener a millones de personas durante 20 años más desde que se retira. Habrá que retrasar la edad de jubilación hasta llegar a los 70 años, dado que las circunstancias han cambiado respecto a hace casi un siglo, cuando la esperanza vital era de 65 años y el trabajo infernal en la industria, el campo y la mina. Ahora, el 75% de la población activa está ocupada en el sector servicios (administraciones públicas, comercio, turismo, finanzas, etc.) con condiciones laborales saludables.

No obstante, como respuesta a todo, algunas instituciones sugieren la llegada de millones de inmigrantes, pero estimo que no es la solución total, pues quienes llegan hasta ahora mayoritariamente lo hacen con muy poca formación especialmente los de origen musulmán (su aportación será mínima a las arcas del Estado) y, asimismo, competirán con los autóctonos que también tengan baja cualificación por un mercado poco retribuido (camareros, construcción, servicio doméstico, etc.). Las medidas políticas, sin descartar que lleguen inmigrantes con las máximas garantías de inserción laboral e integración social en igualdad de condiciones que los residentes naturales, pasan por una mayor productividad económica, basada en más investigación, mayor incorporación tecnológica a los procesos, más innovación y, como resultado, más competitividad. Es lo único que nos permitirá asegurar la Sostenibilidad del Sistema de Pensiones.