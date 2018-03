El Ibex-35 cierra por debajo de los 9.500 puntos por primera vez desde febrero de 2017 Pantalla en la sede la Bolsa en Madrid. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) Sólo seis valores del selectivo cerraron en positivo, con Cellnex encabezando los avances, al anotarse un 1,02% CRISTINA VALLEJO Jueves, 22 marzo 2018, 19:11

El Ibex-35 comenzó el día en rojo, intentó entrar en positivo, pero a partir de las diez de la mañana empezó a perder posiciones sin freno, para terminar el día en sus mínimos intradiarios y de los últimos doce meses, desde finales de febrero de 2017, en los 9.487,4 puntos, lo que supone un descenso del 1,49%.

Los descensos fueron importantísimos en los índices de toda Europa. El peor de todos fue el Ftse Mib de Milán, que bajó un 1,85%. El Dax alemán, por su parte, se dejó un 1,70%. El Cac 40 francés bajó un 1,38% y el Ftse 100 británico, un 1,23%.

Y también caídas muy importantes en Estados Unidos: todos los indicadores de Wall Street cedían alrededor de un 1,90% al cierre de la sesión europea.

Las caídas tenían su origen en el temor a la guerra comercial. En particular, en los aranceles que la Administración Trump quiere aplicar a China, en concreto, a importaciones procedentes de este país por valor de al menos 50.000 millones. Ya se están dando los pasos para aplicarlos: hoy el presidente ha firmado el memorándum dando esa instrucción, y en quince días se conocerá el listado de productos a los que se aplicarán las tarifas. Además, Trump ordenará al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, nuevas restricciones de inversión de China en Estados Unidos para preserva las tecnologías que el Gobierno considera estratégicas. Con ello el Gobierno americano pretende reducir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China y que se estima en 375.000 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, al firmar la orden, dijo a los reporteros: "Ésta es la primera de muchas".

El presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, apuntó ayer que ciertos miembros de la institución han advertido sobre el riesgo que implica la política comercial.

Y el último movimiento anunciado es muy grueso, puesto que puede enfrentar a dos grandes poderes económicos, por lo que se considera que puede tener un gran poder desestabilizar. China ya estaría preparándose para responderle a Trump.

Los tipos de los bonos caen pese a Powell

El discurso de ayer de Powell, más conciliador de lo esperado en materia de política monetaria, puesto que no alertó ni de tensiones inflacionistas y salariales, no ha de ocultar que la Reserva Federal norteamericana anticipa que, este año, no, pero en 2019 y en 2020 los tipos de interés subirán más de lo previsto con anterioridad por la propia institución.

En todo caso, la aversión al riesgo de los inversores ocasionada por los temores comerciales les llevó a comprar bonos con intensidad, lo que provocó una importante bajada de las rentabilidades de los bonos. El rendimiento de los títulos americanos a diez años retrocedió desde el 2,88% hasta el 2,83%; el de sus comprables alemanes, desde el 0,60% hasta el 0,53%; y el de los títulos españoles, desde el 1,32% hasta el 1,27%.

En el mercado de divisas, la situación favoreció una caída del euro en favor del dólar. La moneda comunitaria cedía al cierre alrededor de un 0,20%, hasta el nivel de 1,2315 unidades. A primera hora de la mañana, el tipo de cambio estaba en 1,2380 unidades.

El US Dollar Index, el índice que mide la evolución del dólar frente a las principales monedas del mundo, avanzaba alrededor de un 0,10%.

El precio del petróleo perdía posiciones. El barril de Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,75%, hasta los 68,94 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, caía casi un punto porcentual, hasta los 64,5 dólares. Recogida de beneficios tras el fuerte avance de los dos días previos y también descenso por las expectativas de menor crecimiento, quizás, por las trabas al libre comercio.

Seis valores del Ibex-35 en verde

Sólo media docena de valores del Ibex-35 cerraron la sesión en verde. Cellnex fue el que más subió, con una revalorización del 1,02%. Después se colocó Indra, que avanzó un 0,53%, mientras que Viscofán avanzó un 0,46%. Merlin Properties y Abertis se apuntaron alrededor de un 0,25%. Gas Natural se salvó de los recortes con una subida mínima del 0,05%.

En rojo, ArcelorMittal fue el peor, con un retroceso del 3,82%. Después se colocó Bankia, que se dejó un 3%. Meliá, Técnicas Reunidas y Amadeus retrocedieron entre un 2,7% y un 2,5%. Entre los peores, también varias entidades financieras, como CaixaBank, que retrocedió un 2,30%, mientras que Bankinter, Sabadell y el Santander también retrocedieron más de dos puntos porcentual.

Entre los grandes, pérdidas importantes también para Iberdrola, que retrocedió un 1,80%, mientras que Inditex perdió un 1,36%.

En el Eurostoxx 50, sólo dos valores se salvaron de los recortes: Unilever y Ahold, que se anotaron un 0,18% y un 0,13%, respectivamente.

En el Dow Jones, sólo dos compañías esquivaban las pérdidas: Cola-Cola y Merck, con ganancias de un 0,28% y de un 0,04%, respectivamente.