Así es la nueva web de compra on line de Mercadona La cadena valenciana lanza hoy su servicio renovado de venta por internet en Valencia capital con la idea de extenderlo a las grandes ciudades españolas en 2020 LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 21 mayo 2018, 11:27

Mercadona es líder indiscutible en el sector de la alimentación en España, con más del 24% de cuota de mercado (el triple que sus competidores directos, Carrefour y Dia), es decir, uno de cada cuatro euros de la cesta de la compra se gasta en sus supermercados. Pero si la compañía valenciana tiene un talón de Aquiles, ése es su servicio de venta on line. Hasta ahora, porque desde hoy la nueva web -en la que llevan trabajando más de un año- ya está disponible en Valencia capital, donde iniciarán una prueba piloto (que ellos denominan 'Laboratorio') para saber si han dado con la clave para conseguir sacarle también rentabilidad a este servicio, así como satisfacción a sus clientes.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, es seguramente el cliente más exigente de todos y por eso no tuvo inconveniente en calificar la web de venta on line de su empresa como «una mierda» hace algo más de año y medio. Pero él tiene la filosofía de que hay que estar constantemente en reinvención para seguir siendo líderes y por eso encomendó a su hija, Juana Roig, liderar el proyecto de remodelar este servicio de venta on line que hasta ahora apenas supone el 1% de su facturación. Para ello, cuenta con un equipo de 240 personas.

«Yo me cambié de chaqueta y hoy creemos que se puede hacer Mercadona on line satisfaciendo muy bien al jefe (que es como llaman al cliente en su argot) y al capital», explicó Roig el pasado marzo durante la única comparecencia anual que hace ante los medios de comunicación, cuando presentan sus resultados anuales.

La nueva página web que desde hoy está operativa en Valencia capital tiene al 99% el mismo surtido que hay en las tiendas de la cadena valenciana. Sin embargo, la filosofía es otra: ya no van a servir directamente desde los establecimientos y han creado un almacén o centro logístico (que denominan 'colmena', con 13.000 metros cuadrados y un coste de 12 millones) desde donde distribuir la compra. Para ello, han adquirido vehículos hechos específicamente para la empresa con tres temperaturas diferentes. La web también ha cambiado completamente, con un diseño mucho más visual, intuitivo y fácil de navegar, y ha creado dos aplicaciones móviles (para iOS y Android). El cliente dispondrá de fotos de cada producto -que se podrán localizar también a través de las categorías o el buscador- así como de toda la información relevante.

El precio de entrega del pedido sigue siendo el mismo: 7,21 euros, con un mínimo de 50 euros, puesto que su objetivo es servir la compra semanal a sus clientes. Por el momento solo se puede pagar con tarjeta bancaria y la entrega será el día siguiente a la realización de la compra, en horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, en tramos de una hora.

Sin embargo, solo los que vivan en el centro de Valencia podrán acceder a esta nueva web. El resto tendrán que seguir utilizando por el momento el canal tradicional. La idea es que esto sirva como prueba y, si todo va bien, el nuevo servicio se irá extendiendo en los próximos meses por los alrededores de Valencia y municipios cercanos para implantarse definitivamente en 2020 en las grandes ciudades.