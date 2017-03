Inditex bate récords y supera por primera vez los 3.000 millones de beneficio

No podía defraudar y no lo ha hecho. Inditex sigue imparable y ha vuelto a pulverizar los récords, los de los competidores, que cada vez están más lejos, y los propios. La compañía gallega dueña de las marcas Zara, Massimo Dutti o Pull & Bear, facturó 23.311 millones de euros en el ejercicio 2016 (que va del 1 de febrero de 2016 a 31 de enero de 2017), lo que supone un aumento del 12%. Pero es que además no hay país que se le resista a la empresa de Amancio Ortega: el crecimiento se dio en todos los estados en los que tiene actividad, que ya son 93, cinco más que el año anterior, tras sumar 279 aperturas netas de tiendas (inauguraciones menos cierres) hasta llegar a las 7.292 actuales, según los datos enviados a primera hora de la mañana a la CNMV.

más información Pablo Isla sufre un recorte en su sueldo

Y si las ventas fueron bien, los beneficios no se quedaron atrás. Por primera vez en la historia del líder mundial del sector textil ganó más de 3.000 millones de euros, concretamente obtuvo un beneficio neto de 3.157 millones, un 10% más que en 2015, mientras que el resultado operativo (EBITDA) también aumentó un 8%, hasta los 5.083 millones de euros. Por su parte, la posición neta de caja se disparó un 15%, hasta los 6.090 millones de euros.

De esta manera, Inditex se mantiene por delante de su rival directo en la lucha por el cetro de la moda mundial, H&M, cuyas ventas superaron los 20.300 millones, un 6% más, pero cuyo beneficio cayó un 11% hasta los 1.970 millones (-11 %).

El fuerte crecimiento de la compañía gallega permitió generar más de 9.596 puestos de trabajo en todo el mundo, una muy buena cifra pero que supone casi un 40% menos que el ejercicio anterior, cuando creó 15.800 nuevos empleos gracias a una expansión territorial más fuerte que la de este año. En lo que se refiere a España, generó un total de 2.480 trabajos, es decir, uno de cada cuatro, relacionados muy especialmente con la constitución de equipos cualificados específicos en las áreas centrales de diseño, creatividad, ingeniería, equipos comerciales o logística. Así, la plantilla ha alcanzado este año las 48.589 personas, tras haber generado cerca de 9.500 puestos de trabajo en los últimos cinco años.

Más de 535 millones para sus trabajadores

El presidente del grupo, Pablo Isla, ha manifestado que este éxito es la consecuencia directa del "compromiso y del espíritu de superación de todas las personas que integran el Grupo, de su dedicación a la empresa, pasión por la moda y esfuerzo responsable".

Por eso, la compañía distribuirá con cargo a 2016 más de 535 millones de euros entre todos los trabajadores que lo integran, que se sumarán a sus respectivos salarios. Dentro de esta cantidad, 493 millones de euros se reparten entre toda la plantilla en concepto de primas y retribución variable, que se distribuyen mensualmente vinculadas a comisiones de ventas en tienda, complementos e incentivos, conceptos ligados todos ellos a objetivos concretos.

A ello se sumará el reparto en el próximo mes de abril de 42 millones de euros como segunda parte del plan extraordinario de participación directa de los empleados en el crecimiento de los beneficios, ese bonus que Pablo Isla anunció hace dos años. Este plan reparte el 10% del incremento del beneficio neto, por lo que este año la cantidad a distribuir sería de 28 millones de euros, que el Grupo ha dicho que va a incrementar además en otros 14 millones hasta los 42 millones de euros. Esta remuneración se va a distribuir entre las aproximadamente 84.000 personas que tengan más de dos años de antigüedad en la empresa el día 31 de marzo de 2017. Tras el pago del segundo tramo de este plan en el próximo mes de abril, la Compañía habrá repartido entre su plantilla 79,4 millones de euros como resultado del plan extraordinario 2015/16 de participación en beneficios, según explica la nota enviada a la CNMV. La empresa, además, ha anunciado de cara a 2017 y 2018 un nuevo plan de incentivos "de características similares".

Si se mira el resultado de la empresa, por países, España aportó el 16,9% de las ventas, ocho décimas menos que un año antes, mientras que Asia subió su peso del 23,5% al 23,9% y el resto de Europa lo bajó del 44% al 43,9%. Por su parte, América lo aumentó del 14,7% al 15,3%.

Por cadenas, Zara continúa sigue el buque insignia del grupo y facturó 15.394 millones, el 13% más, y muy lejos de las ventas de Pull&Bear, que se situaron en 1.566 millones (10%); Massimo Dutti, 1.630 millones (9%); Bershka, 2.012 millones (7%), Stradivarius, 1.343 millones (4%); Oysho, 509 millones (13%); Zara Home, 774 millones (16%), y Uterqüe, 83 millones (10%).

1.250 millones para Amancio

El Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General -que se celebrará el próximo mes de julio- el pago de un dividendo de 0,68 euros por acción, un 13,3% superior al del año anterior. De esta cantidad, se pagarán 0,34 euros por acción el 2 de mayo de 2017 en concepto de dividendo a cuenta, mientras que el 2 de noviembre de 2017 se repartirán otros 0,34 euros por acción en concepto tanto de dividendo complementario como de dividendo extraordinario.

De esta forma, Amancio Ortega, que controla el 59,2% de la compañía gallega, se embolsará este año 1.256 millones de euros en concepto de dividendos, frente a los 1.108 millones de euros que recibió el año pasado.