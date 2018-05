Hacia la eficiencia energética

«El proyecto HousEEnvest pretende crear un nuevo modelo de financiación para la rehabilitación energética de la vivienda multifamiliar en nuestra región» REDACCIÓN Domingo, 20 mayo 2018, 08:00

Reducir el consumo energético. Ese es el objetivo. En los órganos directivos de la Unión Europea repiten la frase como si de un mantra se tratase. El concepto que se maneja es que la eficiencia energética tiene potencial para convertirse en el mayor combustible de Europa en los próximos años.

Para que esto sea una realidad se destinan importantes recursos económicos. Una buena parte se dirigen a la financiación de proyectos de innovación o investigación.

En uno de ellos está embarcada la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y afines de Extremadura (Pymecon).

Se denomina HousEEnvest y su intención es crear un nuevo modelo de financiación para la rehabilitación energética de la vivienda multifamiliar en nuestra región.

En este caso, la labor de nuestra Federación será la ejecución práctica del mismo. Una vez que se desarrolle un esquema innovador para acceder a la financiación, desde Pymecon se trabajará en los diferentes ámbitos que inciden en la eficiencia energética de los domicilios. Así, se actuará en la envolvente de los edificios, pero también en la instalación de sistemas de climatización, la implementación de energías renovables o la mejora de la accesibilidad, entre otros.

La puesta en marcha de este proyecto, pretende responder a las necesidades que se han detectado en el parque de viviendas que hay en Extremadura, que no difiere mucho al del resto de España. En este ámbito, en nuestra región existen viviendas muy antiguas, que no cumplen con la legislación actual y, por tanto, deben adaptarse. Pero, igualmente, hay construcciones más modernas, cuyas calidades no son las óptimas y presentan serias deficiencias en el apartado energético.

La única solución que se puede plantear, en cualquiera de los casos, pasa por la rehabilitación energética. En la mejora de los aislamientos y de los equipos se centrará pues la tarea de Pymecon.

Los beneficios directos de la puesta en marcha de medidas que redunden positivamente en la eficiencia energética de las viviendas se verán en la factura de sus propietarios o inquilinos. Una reducción del consumo en energía, teniendo en cuenta los precios a los que se mueven el gas y la electricidad, supone un descenso significativo de la partida de gastos en un presupuesto familiar.

Sin embargo, las ventajas de la ejecución de este proyecto se extienden a otros campos, de modo que servirá para dinamizar el sector de la construcción, tan necesitado de medidas de apoyo que le ayuden a recuperar su posición y a situarse de nuevo como motor económico de la región y generador de empleo.

Por último, un ahorro en energía es altamente positivo para reducir la contaminación, de modo se puede hablar de un proyecto respetuoso con el medio ambiente.

HousEEnvest

En la reunión de lanzamiento del proyecto HousEEnvest, Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía –entidad que coordina el proyecto–, estimó que las inversiones necesarias para lograr los objetivos propuestos, estarían cercanas a los 40 millones de euros.

Esta cita tuvo lugar el pasado mes de abril y sirvió para sentar las bases para su desarrollo. El trabajo, en el que participan nueve socios, se llevará a cabo a lo largo de tres anualidades.

La idea es implementar un Fondo de Garantías que facilite a las comunidades de propietarios el análisis técnico, económico y de viabilidad de las inversiones y el acceso a la financiación para su implementación.