¿Domingo de lavadora, horno y plancha? La luz se desploma un 76% El precio de la electricidad cae al mínimo anual por la elevada aportación de las las hidráulicas y eólicas como consecuencia del temporal JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Sábado, 10 marzo 2018, 20:14

Poner este domingo la lavadora, encender la televisión, usar la plancha o cocinar con el horno y la vitrocerámica no saldrá caro en la factura de la luz de marzo. La electricidad marca este domingo no solo el precio más bajo de todo el año, sino que se desplomará a un nivel que no se observaba desde el mes de mayo de 2016. El coste de la luz se derrumba hasta los 7,6 euros por megavatio/hora (Mwh), lo que representa un descenso del 76% con respecto al que marcaba hoy el operador ibérico Omie, cerca de los 32 euros/Mwh.

Este descenso en el precio de la electricidad será aún más acusado entre las 06.00 y las 09.00 horas, cuando caerá hasta los tres euros/Mwh, así como entre las 19.00 y las 20.00 horas, con apenas cuatro euros/Mwh. Serán los tramos más proclives para aprovechar un uso más intensivo de la electricidad en los hogares. En el resto de la jornada, el coste seguirá siendo excepcionalmente bajo, y solo a partir de las 21.00 horas superará los 20 euros/Mwh.

Solo quienes tengan contratada la tarifa regulada -el Precio de Venta al Pequeño Consumidor, PVPC, (en torno a un 45% de todos los consumidores)-, podrán beneficiarse de este descenso de la luz. Su factura se rige en función del precio diario que marca el mercado 'pool', tanto cuando cae, como este domingo, como cuando asciende de forma desorbitada. La referencia del 'pool' representa un tercio del total de la factura, al que hay que añadir siempre los costes fijos -peajes- y los impuestos, como el IVA. El resto de usuarios, ligados al mercado liberalizado -con planes de precios fijos contratados con sus compañías- se mantienen al margen de estas oscilaciones.

La caída de la luz se debe fundamentalmente a la conjunción de toda una serie de circunstancias que han llevado a provocar la 'tormenta perfecta': la sucesión de temporales que están barriendo buena parte de la península Ibérica ha activado la producción de las energías renovables, sobre todo la hidráulica y la eólica. En el caso de los molinos de viento, están aportando casi un 40% de la electricidad, y los pantanos otro 16%. Las centrales 'verdes' representan más de la mitad de la generación, un hecho que no ocurría hace varios meses. Se trata de las fuentes de electricidad más baratas, y las que primero acceden al sistema, reduciendo los precios. Por su parte, la nuclear -con un 20%, aproximadamente-, mantiene la producción habitual -es la más estable-, mientras que se ha desplomado la generación en las plantas más caras: el carbón, con apenas un 8% del total, o los ciclos combinados, con un 6%, según los datos de Red Eléctrica.

A este factor de producción se une la caída de la demanda en una jornada como la de domingo, en la que el consumo de los hogares es menor que a diario, y, sobre todo, el de las empresas -con las grandes industrias y fábricas paradas- es mínimo, lo que ayuda a rebajar también el precio de la luz.