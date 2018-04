El beneficio de Iberdrola crecerá el doble que en 2017 por la mejora del mercado eléctrico Galán espera que la CNMV aclare si Siemens debe lanzar una OPA sobre su participada Gamesa JOSÉ MARÍA CAMARERO Bilbao Viernes, 13 abril 2018, 14:23

El presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, ha anticipado que la compañía puede mejorar hasta un 7% sus beneficios este año, situándose en cerca de los 3.000 millones de euros frente a los 2.804 millones obtenidos en 2017. Así lo ha indicado en el marco de la junta de accionistas que el grupo celebra hoy en Bilbao, un encuentro en el que Galán se ha mostrado «optimista» con respecto a la evolución del negocio para este ejercicio.

Si las previsiones del ejecutivo se confirman, Iberdrola recuperaría un ritmo de crecimiento de sus resultados que casi llegará a doblar al del año pasado, cuando los beneficios aumentaron un 3,7%. Este nuevo escenario se debe, en buena medida, a que, según ha explicado Galán. El resultado del año pasado se vio afectado fundamentalmente por la menor aportación de España, en un ejercicio marcado por la baja producción hidroeléctrica, circunstancia que impactó en las cuentas anuales.

Sin embargo, en los tres primeros meses de este año, con las centrales renovables liderando la producción, tras el paso continuo de temporales por la península, abre la posibilidad de que el beneficio de explotación de Iberdrola (Ebitda) crezca más de un 20% hasta superar los 9.000 millones, frente a los 7.319 millones de 2017.

Durante su discurso ante los accionistas, Galán ha evitado ahondar en el enfrentamiento que mantiene con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a cuenta del cierre de las dos últimas centrales de carbón que tiene el grupo (en Asturias y Castilla y León), así como por las cargas que soporta el negocio de las nucleares. El presidente de Iberdrola se ha limitado a señalar que la transformación a la que se enfrenta el sector energético «vendrá motivada por la demanda de la sociedad de acelerar la reducción de emisiones contaminantes». Además, ha insistido en que «será imprescindible» el desarrollo de más fuentes de generación renovable para alcanzar la descarbonización del país. En este sentido, Galán ha respaldado las conclusiones del informe de expertos sobre la transición energética para alcanzar un modelo «sostenible, seguro y competitivo que sustituya las fuentes de producción contaminantes por energías renovables».

A raíz de varias preguntas de los accionistas sobre el conflicto que Iberdrola tiene con Siemens en Gamesa -donde la eléctrica ostenta un 8% del capital-, Ignacio Galán ha puesto su mirada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al indicar que si el supervisor «considera que no se cumplen los términos» del acuerdo entre ambas corporaciones «son los que tienen que tomar una decisión». Se refería Galán a la excepción que permitió la CNMV para que Siemens no tuviera que lanzar una OPA sobre el 100% de Gamesa, aunque se quedó con un 59% del capital, casi el doble de lo establecido por la ley para realizar este tipo de operaciones. Galán ha insistido en que Iberdrola es un accionista «minoritario pero reforzado» y ha pedido «transparencia y que se realicen las mejores prácticas corporativas que no beneficien a uno solo», en referencia a la gestión que realiza la firma alemana.

La junta a la que ha asistido un 76% del capital social de Iberdrola, ha aprobado todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor del 98,5%. Entre otras propuestas, ha validado un incremento del 4% de la retribución al accionista, hasta los 0,323 euros brutos por acción, lo que supone repartir un total de más de 2.000 millones de euros por parte de la compañía.

Por otra parte, Galán ha recordado a la junta los objetivos a medio plazo de la compañía con los que prevén alcanzar un beneficio de explotación (EBITDA) cercano a los 12.000 millones de euros en 2022 y un beneficio neto alrededor de un 30% superior al del pasado ejercicio. «Con estas previsiones, podremos mantener nuestra política de retribución en línea con el crecimiento de los resultados, lo que supondrá incrementar el dividendo por acción hasta los 0,4 euros en 2022 y repartir un importe total de 2.500 millones de euros», ha indicado.