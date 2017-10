Sin copagos

«Está bien que nuestros trabajadores dispongan de un seguro médico. Elimina una de las preocupaciones que podrían tener. Además, da seguridad a todos nuestros empleados», detalla Iván Ramón González, gerente de una de las empresas extremeñas que tiene contratado el seguro de salud de BBVA para pymes. Alude a que además tiene la ventaja de evitar el posible agravamiento de enfermedades de los trabajadores por una demora al requerir asistencia para evitar un copago que con Seguro Salud BBVA no existe. Esas demoras se pueden trasladar sobre una sensación de incertidumbre sobre el estado de salud con dos efectos adicionales perniciosos para la empresa. Según apuntan desde BBVA, en primer lugar, el período de tiempo en el que el trabajador está pensando si acudir o no al médico puede suponer para el trabajador un aumento de la presión que merme su rendimiento; en segundo, la empresa puede observar que el trabajador no rinde a su ritmo habitual sin saber por qué y, por tanto, sin poder tomar las medidas de apoyo necesarias para que el trabajo se desarrolle con la mayor normalidad posible.