Ibercaja integra en su banca digital una nueva funcionalidad de gestión de finanzas personales Esta nueva funcionalidad ayudará a sus clientes a alcanzar sus metas de ahorro y mejorar su gestión financiera HOY.ES Lunes, 20 noviembre 2017, 20:00

Ibercaja avanza de nuevo en su proceso de transformación digital e incorpora un nuevo software de gestión de finanzas personales para sus clientes de banca digital. Meniga, líder global en soluciones de banca digital, es el primer proveedor de software de finanzas personales con el que Ibercaja se alía en el proceso de mejora de su oferta digital.

Las nuevas funcionalidades permitirán a Ibercaja ofrecer soluciones de banca digital más personalizadas y atender mejor las necesidades individuales de sus clientes, con servicios financieros avanzados. La banca móvil será el primero de los canales digitales que incorpore gradualmente estas nuevas funciones, más avanzadas, que incluyen objetivos de ahorro, conocimientos financieros avanzados y 'desafíos' para ayudar a los clientes alcanzar sus metas de ahorro y mejorar su gestión financiera.

Mediante esta nueva función, Ibercaja da un paso más en la consecución de su objetivo de mejorar la experiencia de cliente al incrementar el valor y capacidad de los sistemas actuales para ofrecer servicios más avanzados y útiles.

Meniga, líder global en soluciones de banca digital

Meniga es un líder global en soluciones de banca digital de etiqueta blanca. Sus productos, que han recibido distintos reconocimientos, han permitido a diversas instituciones financieras mejorar sus servicios móvil y online, enriqueciendo la experiencia del usuario de más de 50 millones de usuarios de banca digital en 20 países.

La empresa ha sido galardonada con "Best of Show" en el Finovate Europe, en 2011, 2013 y 2015, "Best Company" en los European Fintech Awards 2017 y se presentó en Fintech50 en 2014, 2016 y 2017. Meniga fue fundada en 2009 y tiene su sede en Londres, Reino Unido.

Ibercaja, vocación de liderazgo en calidad de servicio

Ibercaja es el séptimo grupo bancario en España y ha apostado siempre por ofrecer las mejores soluciones a las necesidades financieras de sus cerca de tres millones de clientes. Profesionalidad, cercanía y el compromiso social y regional son valores que distinguen a Ibercaja.

Durante sus 140 años de historia, Ibercaja ha mantenido su compromiso por ofrecer servicios financieros de calidad a individuos, instituciones, profesionales y PYMEs a través de sus 1.250 oficinas y sus 5.500 empleados, o 24 horas al día en IberCaja directo. Cuenta con un grupo financiero propio y con una vocación de liderazgo en calidad de servicio a sus clientes.