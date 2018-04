La AIReF ve un presupuesto «muy ajustado» para cumplir el déficit del 2,2% El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá. / EFE El organismo fiscal considera que «no será el fin del mundo» si se prorrogan las cuentas del año pasado, porque se puede alcanzar el objetivo deficitario por la inercia de la economía JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Miércoles, 4 abril 2018, 15:35

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha reconocido que la posibilidad de que el déficit público caiga hasta el 2,2% del PIB este año, tal y como estiman los Presupuestos Generales del Estado presentados ayer en las Cortes, «va a estar muy ajustado». Escrivá ha explicado que bajar hasta ese nivel supondría reducir en casi un punto el descuadre de las cuentas públicas, que cerraron 2017 en el -3,07%. «Alcanzar ese 2,2% es muy exigente», ha afirmado Escrivá durante la presentación de la evaluación del organismo elaborada por los expertos de la OCDE.

En lo relativo a los ingresos presupuestados por el Gobierno en su proyecto de ley, Escrivá considera que «son razonables» y que, además, «cada año son también más realistas», en contraste con algunas críticas lanzadas en las últimas semanas contra Hacienda por sus previsiones. Además, el presidente de la AIReF ha matizado que perciben «avances significativos» en lo relativo a los cálculos futuros de las cotizaciones que recibirá la Seguridad Social a lo largo de 2018.

En cuanto a los gastos presupuestarios, que se verán incrementados en un XX% para atender a partidas como la subida de las pensiones o el incremento del sueldo de los funcionarios, Escrivá no ha querido pronunciarse hasta estudiar más a fondo las cuentas públicas. De hecho, el máximo responsable de la AIReF ha querido quitar hierro a la posibilidad de que se prorroguen los Presupuestos de 2017 durante este año, si finalmente el Gobierno no consigue los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante sus cuentas de 2018. Incluso, esa posibilidad podría ayudar a conseguir el objetivo del déficit del 2,2%, porque los gastos no aumentarían como se ha prometido mientras que los ingresos seguirían aumentando. «En un contexto de crecimiento económico, podríamos tener ese resultado», ha indicado.

En cualquier caso, José Luis Escrivá ha matizado que la aprobación de las cuentas públicas para este ejercicio es «deseable», aunque ha añadido que si no se logra ese objetivo político «tampoco va a ser el fin del mundo». El presidente de la AIReF ha afirmado que «el cumplimiento del déficit puede ser persitente en un escenario de prórroga» y ha puesto como ejemplo lo que ocurre en varias comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, cuyos gobiernos no han logrado sacar adelante sus presupuestos desde hace varios años y han conseguido mantener a raya las cuentas públicas.