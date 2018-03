Una de acoso y derribo... Si consideramos los impuestos IVTNU y IRPF, resulta lógico deducir que, al menos en lo referente al suelo, el gravamen sobre la ganancia o el incremento obtenido en la operación, que para el caso es igual, se duplica. Aquí, precisamente aquí, es donde a mi modo de ver, se conculca el principio citado más arriba. Un mismo acto, –la compraventa del solar sobre el cual se edificó la vivienda– se somete impunemente a una doble tributación ANTONIO ANTÚNEZ TRIGO Asesor Fiscal Domingo, 18 marzo 2018, 23:18

El principio ‘non bis in idem’ impide que un acto se pueda juzgar dos o más veces. Principio que aplicado al ámbito tributario viene a significar que un mismo hecho imponible no se pueda gravar dos veces. Sin embargo sorprende que en determinadas ocasiones este principio no siempre se cumple por parte del fisco. Veamos un ejemplo:

Supongamos que se trata de la venta entre particulares de una vivienda usada. Esta operación resultaría gravada por los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, (ITP y AJD), pues se trata de una transmisión onerosa, (por precio), realizada ‘inter vivos’. Solo eso. Quiero decir que en ocasiones como ésta la ganancia o pérdida patrimonial generada por la operación no importan. Legalmente, el obligado a pagar el impuesto es el adquirente del bien, en tanto que la gestión del mismo corre de cuenta de la Junta de Extremadura a través de la Consejería correspondiente.

b) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IVTNU), más conocido como ‘Plusvalía Municipal’. En ésta ocasión el hecho imponible no es otro que gravar la ganancia, –aquí, es posible que para despistar, se le denomina ‘incremento’ –generada por la transmisión del suelo. Solo el suelo. Legalmente, el sujeto pasivo es, en el supuesto de una transmisión onerosa, –por ejemplo, una compraventa– el transmitente del bien, en tanto que en el supuesto de una transmisión lucrativa –por ejemplo, una donación– el adquirente. En esta ocasión, la gestión del impuesto corre de cuenta del Ayuntamiento.

c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (IRPF). El hecho imponible consiste en gravar la ganancia obtenida por el vendedor en la transmisión de «todo» el inmueble. Repito, de «todo» el inmueble. Es decir, suelo más edificación. Ahora, la gestión del tributo corre de cuenta de la Agencia Tributaria.

Como hemos visto, en una compraventa de este tipo son tres quienes se reparten la presa: Junta de Extremadura, Ayuntamiento y Agencia Tributaria. Continúo:

Si consideramos los impuestos IVTNU y IRPF, resulta lógico deducir que, al menos en lo atinente al suelo, el gravamen sobre la ganancia o el incremento obtenido en la operación, que para el caso es igual, se duplica. Aquí, precisamente aquí, es donde a mi modo de ver, se conculca el principio citado mas arriba. Un mismo acto, –la compraventa del solar sobre el cual se edificó la vivienda- se somete impunemente a una doble tributación. El problema es que en un Estado descentralizado como es el nuestro son muchas las posibilidades de que tal cosa ocurra. Pero tal descentralización jamás debe ser un cheque en blanco que permita a las Administraciones confeccionarse una ley ‘ad hoc’. En absoluto.

Hoy, lamentablemente, las posibilidades de modificar esta situación son escasas toda vez que la plusvalía municipal es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. Máxime cuando en el futuro verán reducidos sus ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, –IBI– gracias a la decisión de los tribunales de justicia tras la brillante intervención profesional del ilustre jurista pacense, Luis Díaz-Ambrona.

¿Qué dice nuestra Carta Magna al respecto…?

El apartado primero del artículo 3º de nuestra Constitución establece que «la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad».

Dicho lo dicho, ¿podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el legislador ha tenido en cuenta, en casos como el citado, la capacidad económica del contribuyente…? ¿Que el tratamiento fiscal expuesto en el ejemplo es justo…? ¿Que no es confiscatorio….? Por favor, no me hagan reír.

En mi opinión, y con ello resumo, el absurdo fiscal es del siguiente tenor:

En primer lugar, vía ITP y AJD, se grava la transmisión pura y dura del inmueble, independientemente del resultado obtenido en la operación. En segundo lugar, vía IVTNU, se grava la ganancia obtenida, –que el legislador llama «incremento», posiblemente para evitar coincidencias con la denominación dada a la misma en otro impuesto– en la transmisión del suelo. Y en tercer y último lugar, vía IRPF, se grava la ganancia generada por la transmisión de «todo» el inmueble: Suelo más edificación. Incomprensiblemente, el primero de los citados, por segunda vez.

Actualmente hay quien clama contra la existencia de los llamados ‘paraísos fiscales’. Si no existieran infiernos fiscales como los del ejemplo es seguro que los primeros no existirían. Leviatham sabe mucho de eso.

En otra ocasión comentaré la formula legal que utilizan los ayuntamientos para calcular el incremento de valor del suelo. Pero esa es otra historia, es una fórmula tan irreal como rebuscada, digna de desmenuzar.

España es lo mejor, que diría Manolo Escobar. Seguro que sí. Pero con matices.