Los trucos de la compra ahorran hasta 3.000 euros

madrid. Ahorrar es posible y se puede hacer sin grandes esfuerzos si se siguen algunos de los consejos de las organizaciones de consumidores, como la OCU, que ofrece 50 claves para evitar que las cuentas de los hogares disminuyan en hasta 3.000 euros al año.

Una de las claves, según la OCU, está en la cesta de la compra, que es un gasto casi diario y que se lleva aproximadamente un 20% del presupuesto familiar. Conseguir recortar ese gasto puede suponer un 'buen pico' todos los meses y es posible, por ejemplo, comprando productos de temporada, frutas y verduras o pescado del tiempo y de la zona que, además de suponer una mejora en la calidad, puede traducirse en un ahorro.

Hay que elegir el supermercado con mejor nivel de precios de la zona porque el ahorro medio anual para una cesta de la compra estándar puede ser de más de 900 euros, sin renunciar a nada. También se puede ahorrar con la compra 'online' hasta un 20%.

Es importante tener cuidado con las 'ofertas familiares' porque a veces no es la mejor manera de ahorrar. Los supermercados a menudo tientan con ofertas tipo 3x2, 2x1, packs familiares, 'envases ahorro', un 20% más gratis, pero hay que mirar ,además del precio por envase o unidad, el precio del kilo. Además, la OCU recomienda no comprar productos «con apellidos», es decir yogur 'eco' o 'bio', pastas 'artesanales' o huevos 'tradicionales' a no ser que sea necesario por motivos de salud.