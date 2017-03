«El actual contexto es favorable para invertir en activos inmobiliarios»

El inicio del mandato de Donald Trump en EE UU y la amenaza que para la construcción europea pueden suponer el crecimiento de opciones políticas alejadas del europeísmo obligan a caminar «con las manos en el volante» por los rápidos cambios que en las perspectivas económicas puedan producirse. Porque se espera un 2017 en el que, más que nunca, la política va a ser «más determinante de lo que lo es». Esa es la previsión de Cirus Andreu, subdirector general de Banco Sabadell, que participará pasado mañana en el Fórum de El Comercio (9.30 horas, Hotel Tryp Gijón Rey Pelayo), que organiza este periódico en colaboración con SabadellHerrero. Andreu pronunciará una conferencia sobre las perspectivas de inversión para el ejercicio actual.

El comienzo del mandato de Donald Trump, el 'Brexit', el auge del populismo en Europa... ¿En qué medida la incertidumbre política actual afectará en el devenir económico de 2017?

Lo que nosotros vemos claramente es que si la política ya es lo de por sí, este año será más determinante de lo que los mercados anticipen. Y ese es el primer factor en los pronósticos. La política afecta sobre las decisiones de política monetaria -tipos de interés-, que en el caso de Europa el panorama está claro, pero en EE UU hay que ver a qué velocidad van a subir los tipos de interés. Luego, a la hora de realizar previsiones, otra novedad a tener en cuenta en esta ocasión es cómo afectará la intensidad del estímulo fiscal y la política fiscal en EE UU, que se quiere que sea de reducción de impuestos. Todo esto tendrá un impacto en el ciclo, pero aún así será claramente será expansivo. Es decir, la previsión es que en 2017 continúe la tendencia de ciclo de crecimiento que ya se detectó en el anterior.

¿Y dónde hay que invertir?

La economía crece y las perspectivas de inversión para las familias y las empresas son expansivas. ¿Preferencias para invertir? Hombre, lo menos interesante es la deuda pública, que ha sido durante mucho tiempo un activo que ha producido buena rentabilidad para los ahorradores. Pero en este contexto de crecimiento, incluso de una posibilidad de crecimiento mayor de lo previsto, tenemos más confianza en las inversiones en renta variable y preferimos inversiones en activos reales, ya sean inmobiliarios o económicos. Son activos que no han registrado esta subida de las cotizaciones de los activos de inversión que se negocian en las bolsas y en los mercados de deuda todavía cotizan a precios muy interesantes.

Activos inmobiliarios. ¿Vuelve la famosa 'burbuja'?

No, ni mucho menos. Lo que hemos tenido fue un ajuste de precios y de rentas de alquiler y ahora tenemos un timidísimo repunte que desde luego no supone volver a los niveles de precios de 2007-2008, antes de la crisis y de la recesión. No hay burbuja. Lo que hay es una demanda clara frente a una oferta insuficiente y eso despeja el panorama para inversiones y lo hace más atractivo.

Pero el sector inmobiliario no parece que esté en recuperación.

La oferta es insuficiente en las localizaciones más dinámicas, en aquellas en las que la oferta se equivocó antes de la crisis y los precios han sido corregido mucho no hay síntomas y expectativas de recuperación porque no habrá demanda. Lo que ha pasado tras la crisis es que se ha aclarado dónde hay una demanda interesante, tanto de vivienda como de inmuebles con actividad económica y dónde no la hay ni se le espera.

¿Son las materias primas también un buen lugar en el que invertir en este 2017?

Por supuesto, porque también han corregido los precios durante mucho tiempo. Han llegado a puntos donde no solo las materias energéticas, como el petróleo, sino las industriales, como los metales, o las agrícolas tienen un precio que las hacen particularmente atractivas, como activo de reserva.

«Rápidos cambios»

¿Cuáles son los riesgos que se prevén? ¿De qué hay que huir?

En este entorno en el que los riesgos están en la política y afectan al marco en el que se desenvuelve la actividad económica, es importante la diversificación e invertir fuera de las categorías habituales de los españoles, como bonos del tesoro. Y para esto necesitas gestión profesional. Necesitas tener fondos de inversión en los que tengas a un equipo de inversores que te piloten a través de estas noticias y cambios que pueden ser rápidos en las perspectivas. Esto debe conducirse con las dos manos en el volante y no tomar decisiones episódicas y sentarse a esperar la rentabilidad que espero. Estamos ante un año en el que esto cuenta mucho porque los ciclos y las consecuencias del marco político están sujetos a rápidos cambios.

El Dow Jones supera los 20.000 puntos y en Europa se está creciendo. ¿Dónde hay que estar, en Wall Street o en Europa?

Hay que estar en los dos sitios. En los Estados Unidos porque es donde más ingresos se generan por facturación y más venta por sociedades cotizadas. Es un mercado mucho más sensible en aquellos sectores beneficiarios de las políticas de beneficio fiscal de la Administración Trump, como los de infraestructuras, defensa, electrónica o tecnología, que sin duda se verán más beneficiados con una perspectiva de sorprender más al mercado. Pero también hay que estar en Europa, porque el movimiento que se espera de subida de los tipos de interés del mercado americano con respecto a lo que pueda ser una subida a medio plazo de los tipos europeos es favorable a ambas economías. En general, la posición competitiva europea puede mejorar con las oportunidades que se le van a abrir en relación a una previsible situación de un dólar fuerte.

¿El auge de los populismos y antieuropeístas puede dificultar esa posición?

El gran asunto en términos de perspectivas de inversión es el progreso de la construcción europea. Si la economía española se ha recuperado en mayor medida que algunas otras es porque ha sabido acudir a mercados exteriores. Y nuestro primer mercado exterior son hoy los países de la Unión Europea. Tenemos este año un calendario de elecciones en muchos países centrales en la construcción europea. Se necesita avanzar en política económica y fiscal común y ese es el gran interrogante para este año.

Ahora mismo todos los ojos están puestos en Francia, donde hay riesgo de triunfo de un partido antieuropeísta como el Frente Nacional de Marine le Pen.

Habrá elecciones en Francia y también posiblemente en Alemania. Unos resultados razonables desde el punto de vista de construcción europea serán buenas noticias para los inversores. Al contrario, aquellas que puedan enturbiar este proceso serán noticias frías para las perspectivas económicas.

Tesoro europeo

¿Hacia dónde debe ir Europa?

Falta una política económica y fiscal común que permita avanzar hasta un Tesoro europeo y, por tanto, a un entorno en el que desde Europa se cuente con la parroquia completa de las posibilidades de acción en política económica. Tenemos moneda, banco central, un mecanismo de rescate bancario y garantía de depósito de los consumidores... Pero en lo que son las políticas económicas aún estamos con una cierta falta de sincronía entre lo que se deciden en presupuestos nacionales y la revisión que se hace desde Europa de estos presupuestos y el compromiso con los objetivos comunes de reducción de déficit.

¿Han dejado de ser atractivos para las inversiones los países emergentes?

En términos geográficos claramernte preferimos para invertir Europa y EE UU a los emergentes. Nos parece que en el nuevo contexto conviene estar diversificado en Europa, EE UU y los emergentes, pero no están justificados los desplazamientos de las inversiones hacia esos últimos países.