El PSOE sólo aceptará un acuerdo de pensiones si se vuelven a actualizar con los precios

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su grupo sólo aceptará llegar a acuerdos sobre pensiones si la revalorización de las pensiones vuelve a realizarse conforme a la evolución de los precios.

"Si quiere entenderse con los socialistas en materia de pensiones, los precios tienen que volver a ser la medida esencial para la revalorización de las pensiones", ha aseverado Hernando, que ha criticado que se "está apostando por una sociedad en la que la economía puede ir bien, pero a los pensionistas les va a ir mal".

"Cuando las cosas van mal, es lógico que todos nos apretemos el cinturón y tomar medidas excepcionales, pero cuando la economía va bien y usted presume de ello, lo lógico es que las pensiones se actualicen con los precios", ha argumentado, apostillando que, además, la reforma vigente de las pensiones "permite" esta revalorización.

Por su parte, Mariano Rajoy ha replicado al portavoz socialista señalando que la revalorización tiene en cuenta la evolución de los precios, pero también los ingresos y gastos del sistema. "Si los ingresos suben, las pensiones subirán más. Si bajan, las pensiones subirán menos", ha dicho, precisando que, en todo caso, subirán "no menos" del 0,25%.

Lo razonable, aplicar la ley

"Es aplicar la ley, que parece que es lo razonable y desde luego la obligación del Gobierno", ha aseverado el presidente del Gobierno en su respuesta.

"Ese es el problema: La ley que hicieron unilateralmente", ha replicado Hernando, que ha ironizado sobre la fórmula de revalorización --"más ancha que un escaño", ha dicho-- y su singularidad, pues convierte a España en "el único país de Europa que no actualiza las pensiones conforme a los precios".

Asimismo, ha anunciado su intención de impulsar una revalorización conforme a la evolución de los precios para que no existan pérdidas de poder adquisitivo, ya que el Partido Popular no cuenta con la mayoría parlamentaria y su grupo no está dispuesto "a consentirlo en silencio".

Pensiones congeladas con el IPC al 3,2%

"Me gustaría que explicara qué entiende por poder adquisitivo", ha contestado Rajoy, que ha recordado que al llegar al Gobierno el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, había 'congelado' las pensiones cuando la inflación se situaba en el 3,2%. ¿Eso es mantener el poder adquisitivo?", se ha preguntado.

En este sentido, ha señalado a los socialistas pues, ha dicho "no cumplían nunca" la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de los precios. "Era muy difícil de cumplir y por eso modificamos la ley", se ha justificado.

Además, ha dicho que tras la disminución de 70.000 millones de euros en ingresos a la Seguridad Social entre 2007 y 2009 "era imposible mantener el nivel de gasto público tal y como estaba en España", y que pese a recaudarse en 2017 20.000 millones menos que hace diez años, el gasto en pensiones ha subido en 40.000 millones de euros.

Por otro lado, ha contestado al aviso de los socialistas de modificar el sistema de revalorización en el Pacto de Toledo invitándoles a ser "capaces de construir" en esta comisión. "La clave es que seamos capaces de crear un sistema que dure durante muchos años y que seamos capaces de pactar entre todos. Eso y que seamos capaces también de seguir creando empleo en nuestro país", ha subrayado.