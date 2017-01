La Fiscalía abre una investigación por los aumentos del precio de la luz

Lo de la Fiscalia es solo humo y humo, no va a ir a ningun sitio, nadie se tira piedras a su mismo tejado. Pero una reflexión que me hago,¿ porque no ha subido antes y ahora con la ola de frio si?, ¿porque la gasolina más o menos se mantiene todo el año y en vacaciones la suben al máximo?. Todo es cuento para enriquecerse las electricas y el gobierno mucho más, ya no nos engañan con tanta falsedad.

Acebes, Ángel(Iberdrola)216.000 ?

Aracama, José María(Gamesa)100.000 ?

Amador, Ángeles(Red Eléctrica)182.000 ?

Atutxa, Juan María(Iberdrola)46.300 ?(estimado)

Aznar, José María(Endesa)200.000 ? (est)

Azpilicueta, Manuel(Solaria)75.000 ? (est)

Becerril, Carmen(Acciona Sueldo no público

Borbón-Dos Sicilias, Carlos(Abengoa) Salario no público

Borrell, Josep(Abengoa)300.000 ?

Boyer, Miguel(Red Eléctrica) 153.000 ?

Cabanillas, Pío(Acciona) Remuneración no pública

Cobo Cobo, Santiago(Gas Natural Fenosa)138.500 ?

Cuevas Tello, Ana(Red Eléctrica) Sueldo no público

De Vicente-Tutor, Manuel(Solaria) Sueldo no público

Domínguez Abascal, José(Abengoa) Sueldo no público

Espinosa de los Monteros, Carlos(Acciona)175.000 ?

Fernández-Cuesta, Nemesio(Gas Natural Fenosa)126.500 ?

Folgado, José (Red Eléctrica)650.000 ?

González, Felipe(Gas Natural Fenosa)126.500 ?

González, Miriam(Acciona)125.000 ?

Hernández Mancha, Antonio(Enagás)64.000 ?(est)

López del Hierro, Ignacio(Iberdrola) 75.000 ?(est)

Madí, David(Endesa) 25.000 ?(est)

Majó Cruzate, Joan(Endesa) 25.000 ?(est)

Marín, Manuel(Iberdrola). Sueldo no público

Martín Villa, Rodolfo(Endesa) Sin remuneración

Martínez-Rico, Ricardo(Abengoa)136.000 ?

Medel, Braulio(Iberdrola) 297.000 ?

Oreja Arburua, Marcelino(Enagás) 423.000 ?

Padrol Munté, Heribert (Gas Natural Fenosa)126.500 ?

Palacio, Ana(EDP y Enagás)100.000 ? (est)

Pérez Simarro, Ramón(Enagás)72.000 ? (est)

Roca Junyent, Miquel(Endesa) 308.378 ?

Rupérez, Javier(Abengoa) 25.700 ? (est)

Salgado, Elena(Endesa) 60.000 ? (est)

Sendín, Paloma(Red Eléctrica 153.000 ?

Solana, Luis(Abengoa) 25.700 ? (est)

Solana, Gonzalo(Enagás) 64.000 ? (est)

Solbes, Pedro(Enel) 132.000 ?

Terceiro Lomba, José(Abengoa) 3.099.000 ?

Tocino, Isabel(Enagás) 64.000 ? (est)

Valero, Luis(Enagás) 64.000 ? (est)

Verde, Juan(Abengoa) 25.700 ? (est).