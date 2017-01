La banca se libra de avisar a cada afectado por las cláusulas suelo para que reclamen

El Gobierno no ha hecho nada de nada, todo ha sido gracias al Tribunal Supremo y antes a la Justicia Europea. Esperemos que todavía no tengamos que hacer nuevos rescates a la banca, que son siempre los que ganan.

Al Sr Sánche de FACUA cada vez se le ve más el plumero podemita (reconocido por él en varias entrevistas),

Vamos a ver Sr. Sánchez el Real Decreto no es humo. Efectivamente NI el banco, NI el cliente tienen obligación de cumplirlo, pero eso no es humo, PORQUE SIEMPRE QUEDARA LA VIA JUDICIAL ABIERTA, y ya les han adevertido a los bancos que los condenarán en costas si llevan a juicio y no negocian, lo que les va a salir por un ojo de la cara como pretendan llevar los asuntos a juicio (perdido de antemano por el banco).



Más no se le puede apretar a los bancos. Cuando un gobierno lo hace bien, pues bien. Y menos demagogia y menos politica desde una asociación de defensa de consumidores que no está para hacer política sino defender a los consumidores. Y buenas subvenciones que cobra del gobierno FACUA.