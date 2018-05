Urbanismo retirará el tanque de gas ubicado en el interior de la plaza de Berlín El depósito se encuentra junto a unos juegos infantiles. :: e. d. Se ha informado a los vecinos del proyecto para la construcción de un aparcamiento ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 11 mayo 2018, 08:27

El Ayuntamiento de Don Benito va a proceder a retirar el depósito de gas que se encuentra ubicado en la plaza de Berlín, colindante con la calle Alemania. Tras reunirse recientemente con los vecinos de la zona, el primer edil dombenitense, José Luis Quintana, les ha informado de que se ha pedido la autorización para retirar el tanque de gas que está en la vía pública porque entiende que no está en condiciones.

«Ya se ha solicitado a la Dirección general de Industria de la Junta de Extremadura la retirada de ese depósito que da servicio a una serie de edificios, no se puede entender que se encuentre en medio de la vía pública, cerca de unos juegos infantiles y con coches aparcados ahí, lleva cuarenta años en ese lugar algo que hoy sería impensable y si no se quita no se puede hacer absolutamente nada», indicó Quintana.

En ese sentido, señaló que se trabaja en un anteproyecto para construir un aparcamiento subterráneo en esa plaza, algo que según la oposición no ha agradado a todos los vecinos de la zona. «Es una plaza pública, pero si algunos vecinos consideran que no lo es tienen 15 días de plazo para presentar sus alegaciones», apuntó.

Propuesta del PP

Por su parte, la portavoz del PP de Don Benito, María Josefa Valadés, ha indicado que los vecinos están «alarmados, preocupados y en esa reunión le mostraron a Quintana su disconformidad ya que, lo allí expuesto, no tiene justificación desde ningún punto de vista».

Asimismo, el Partido Popular propone como alternativa «mucho más económica», construir un aparcamiento elevado en los terrenos que se encuentran entre la estación de autobuses y la piscina municipal.

Según Valadés, se trata de un terreno «sin peligro de derrumbe, cercano a la avenida, con buena comunicación de entrada y salida, que no influiría en la vida cotidiana de los vecinos del centro, que podría dar servicio al Centro de Especialidades, delegación de Hacienda, institutos e instalaciones deportivas, entre otros, mucho más económico, sin problemas para los vecinos, mucho más funcional y ventajoso para todos».