La Sierrecilla se dedicará al olivar en lugar de a frutales
El proyecto se anunció en 2016, y el PP denuncia que ahora se reducirán los jornales previstos
Jueves, 1 marzo 2018

Cambio de rumbo en la finca municipal La Sierrecilla en lo referente a la plantación de frutales anunciada en 2016. Finalmente, el terreno que se iba a dedicar a la plantación de ciruelos será destinado a olivar superintensivo. Cabe recordar, que esta inversión se iba a realizar con los ingresos derivados de la venta de una parcela en el polígono ASI-4 a la multinacional Greif, que motivó una ampliación de capital de 400.000 euros a la empresa municipal Agrimusa para invertir en esta finca cercana a la autovía A-5.

Una de las consecuencias de este cambio de planes será la reducción del número de jornales que se estimaban en torno a los 5.500 al año. Una cifra que se verá mermada ya que el olivar requiere menos mano de obra que los frutales.

«Hemos ido hacia un cultivo con futuro, porque el otro podía proporcionar mano de obra, pero llevamos ya tres años en los que los frutales están dando problemas desde el punto de vista de la rentabilidad, de este modo, se va a reducir el número de jornales previstos, pero seguirá habiéndolos en menor número», afirma el concejal de Agricultura, Juan Antonio Merino.

En esta primera fase, se trabajará en una superficie de 26,7 hectáreas y se espera comenzar en abril, toda vez que la Junta de Gobierno celebrada el 16 de febrero aprobó una inversión de alrededor de 153.000 euros para la instalación de riego, construcción de una nave polivalente y perforación de dos pozos de sondeo en la finca. Esta licitación, a la que se ha invitado a tres empresas, se resolverá en las próximas semanas.

Desde 2016, el Ayuntamiento ya había invertido en los trabajos de movimiento de tierra y la construcción de una balsa para el riego. En cuanto a los frutales, Merino ha aclarado que las plantas estaban ya apartadas, pero que aún no se habían comprado.

Sobre esta decisión se ha manifestado el Partido Popular, a través de su portavoz, María José Valadés, que asegura que ha propuesto al equipo de gobierno que se dedique la finca a cultivos sociales y no a olivos, al entender que no se genera mano de obra. «Se necesitan jornales que alivien las listas del paro, pero no entre los meses de abril y agosto, es necesario buscar alternativas que generen empleo fuera de ese período y existen si hay interés», concluye Valadés.