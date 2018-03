Sin rastro del acertante de la Bonoloto que se ha llevado un premio de 575.140 euros en Don Benito Paqui Casado en la administración de loterías. / FRAN H. Se trata de la mayor cifra repartida por la administración de loterías número 1 de la calle Ramón y Cajal, donde se selló el boleto FRAN HORRILLO Viernes, 9 marzo 2018, 08:39

El sorteo de la Bonoloto del pasado miércoles, 7 de marzo, dejó un único acertante de primera categoría en Don Benito (6 aciertos + complementario), que se llevó un premio de 575.140 euros.

El boleto se selló en la administración de loterías número 1 de la localidad dombenitense, ubicada en el número 28 de la calle Ramón y Cajal. El agraciado con los 575.140,39 euros no dio señales de vida en toda la jornada de ayer pero, como no podía ser de otra manera, las especulaciones y los rumores sobre el afortunado no faltaron.

La dependienta de la administración, Paqui Casado, ha señalado que se trata de un boleto de «ocho apuestas, pronosticado por el propio acertante, es decir que no se ha hecho con máquina, y apostado a un único día».

Sobre la identidad del agraciado o agraciada, Casado señala que la desconoce, ya que entre otras cuestiones son miles de apostantes los que pasan a diario por esta céntrica administración de loterías, no sólo de Don Benito sino de localidades cercanas.

La lotera asegura que éste, sin duda, es el mayor premio que han repartido en toda su historia. De hecho, en la ventanilla desde donde expende la lotería cuelga un cartel en el que se puede leer que durante el pasado año 2017 repartieron casi 356.000 euros, sumando diferentes premios menores. Una cifra sensiblemente inferior al premio de la BonoLoto repartido este miércoles.

Así, como recuerda, repartieron por ejemplo un quinto premio en Navidad en el año 2016, así como algún premio en La Primitiva o el EuroMillón. Sin embargo, ninguno tan cuantioso como éste.

Paqui Casado reconoce que repartir un premio de este tipo siempre supone una gran satisfacción, un acicate y además siempre incide en los días posteriores en el aumento de ventas.

La combinación ganadora fue: 1, 3, 10, 23, 30 y 48. Además, el complementario el 8 y el reintegro el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 2.284.630 euros