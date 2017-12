«Puedo ser un trabajador más» Paco repite por tercer año en la gasolinera y asegura que se siente capacitado para ser «un trabajador más». / E. DOMEQUE Usuarios de Plena Inclusión Don Benito han disfrutado de una experiencia laboral en la Semana de la Discapacidad ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Lunes, 4 diciembre 2017, 08:37

En 1992, Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una jornada con la que se busca fomentar una mayor integración en la sociedad. En busca de esa plena inclusión, una de las claves es el empleo, como forma de impulsar desarrollo personal y profesional.

Según el INE, el número de personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, residentes en hogares familiares y con discapacidad reconocida en 2016, fue de 1.840.700. Esta cifra representó el 6,1% de la población española en edad laboral. Sin embargo, sólo el 35,2% de las personas con discapacidad eran activos. Una tasa de actividad 42,8 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.

Una cifra que contrasta con el hecho de que para estas personas la obtención de un empleo es un paso muy importante, para conseguir el mayor nivel de autonomía. Pero son muchos los obstáculos y prejuicios que encuentran.

Con ese objetivo, por tercer año consecutivo Plena Inclusión Don Benito ha puesto en marcha una de las iniciativas más esperadas por sus usuarios dentro de la Semana de la Discapacidad. Se trata de un proyecto que nace en colaboración con el tejido empresarial de la localidad, a través de Apyme Vegas Altas-La Serena, que convierte a los usuarios en trabajadores durante cuatro días en una treintena de empresas.

Dani prefiere el laboratorio fotográfico a la gasolinera. «Creo que estoy haciendo bien el trabajo». / E. DOMEQUE

Cuatro jornadas en las que desempeñan con ilusión y buenas maneras sus tareas. Se sienten capaces de realizar trabajos mecánicos, de cara al público, en almacenes o en una recepción, para sentirse durante cuatro días plenamente integrados en el mercado laboral y en la sociedad.

SOlo cuatro días

Dani, Estefanía, Paco y Javi son cuatro de los 33 usuarios de Plena Inclusión Don Benito que han contado su experiencia. Algunos, como Paco o Javi repiten en sus puestos de trabajo de ediciones anteriores, pero Estefanía y Dani han cambiado este año de profesión.

Javi trabaja en perfecta sintonía con Laura, propietaria de La Bicicleta de Marla, una agencia de viajes y eventos. El primer año coincidió también con él, la segunda edición con Yolanda, y este año les tocaba repetir. «Ya es el segundo año con Javi y como se le dan tan bien los números es un placer tenerle aquí, es una experiencia muy gratificante, que le aconsejaría a cualquier empresario, porque es una actividad que vale para ellos y para nosotros».

Las funciones de Javi no consisten sólo en evitar que Laura tire de calculadora, también manda correos electrónicos, realiza búsquedas de vuelos y otras localizaciones. «Hacer cuentas que es lo que mejor se me da», explica Javi, «pero lo más difícil son los vuelos de avión, que se mueven mucho los precios». Eso sí, con sinceridad reconoce que la atención al público se le dio mejor el año pasado. «Me dijeron que los clientes habían preguntado por mí, cuando ya no estaba».

Unas treinta empresas locales participan en esta iniciativa, que busca la plena inclusión tanto personal como laboral

Es por ello que se pregunta por qué hay que hacerlo sólo en la Semana de la Discapacidad, «se podría hacer todas las semanas». Es decir, conseguir una contratación que le permitiese que esto no fuese sólo una prueba piloto. En el caso de Laura, explica que «si tuviese una empresa algo mayor y tuviera que hacer alguna contratación, no haría distinción, porque ha resuelto bien todo lo que le hemos pedido»

Estefanía disfruta su primera experiencia en un hotel. «En casa me ven feliz, porque me gusta trabajar fuera», dice. / E. DOMEQUE

De la agencia de viajes a la gasolinera, el trabajo preferido para Paco, pues en la de García Camacho ha estado en las tres ediciones. «La experiencia es muy buena, estuve el año pasado también y ya lo controlo bastante bien», dice mientras ayuda a un cliente a completar el repostaje de su vehículo. En su trabajo valora además la relación con los compañeros, «es muy buena, gente muy simpática y agradable». Pero al igual que a Javi, le gustaría que fuera más tiempo. «Me siento capacitado para ser un trabajador más».

Pero no todos han repetido este año. Dani dejó atrás la gasolinera y vino a MaxColor, y Estefanía este año disfruta del ajetreo del hotel Vegas Altas. «La primera vez que vi el laboratorio me quedé en shock, es muy grande», cuenta Dani, en un descanso de su trabajo que realiza mano a mano con Antonio, trabajador del laboratorio. «Trabajar con Daniel ha sido un placer, necesita un poco de atención, pero hace más de lo que le pides y eso es un apoyo para nosotros», comenta, al tiempo que destaca que su principal cualidad es la constancia.

Javi es el segundo año que está en una agencia de viajes y dice que «por qué no hacerlo todas las semanas». / E. DOMEQUE

Dani, que tiene 26 años, afirma que en casa le animan a disfrutar de esta experiencia, que cree que le puede dar la oportunidad de encontrar un trabajo.

Lo dice con una sonrisa, la misma que no pierde Estefanía, pese a que los días se le han pasado muy rápido. «En casa me ven feliz, porque me gusta trabajar fuera», dice ante la atenta mirada de Antonia. Con ella y con otros trabajadores ha hecho tareas diversas, desde la lavandería hasta la decoración navideña del hotel. «El año pasado estuve en una juguetería, pero el hotel me gusta más porque hay mucho ambiente».

El sentimiento es mutuo para los trabajadores. «Ella está feliz y a mí me han encantado estos cuatro días. Yo la contrataría».