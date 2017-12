El proyecto de Arroyo del Campo se amplía a la zona de Los Quintos en Don Benito Señal del Arroyo del Campo en la carretera D. Benito-Vva. :: e. d. Comienza así la recogida de voluntades de riego, prevista inicialmente para una segunda fase ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:54

La Mesa de Trabajo de Regadío de Arroyo del Campo, liderada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, ha acordado en una reunión celebrada ayer en Don Benito ampliar la recogida de voluntades de riego a la concentración parcelaria de Los Quintos, situada en el término municipal de Villanueva de la Serena y que afectaría en torno a 1.600 y 1.900 hectáreas de dicha zona.

El proyecto para la puesta en riego de la zona de concentración parcelaria del Arroyo del Campo sigue avanzando, pero no lo hace al ritmo esperado. De hecho, desde hace algunos meses las voluntades de riego se mantienen en el 50 por ciento de la superficie afectada por esta actuación.

«Está habiendo algunas dificultades para recoger estas voluntades de riego y la mesa ha estado trabajando para intentar solventarlas». Así lo daba a conocer el secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, tras presidir en Feval una nueva reunión de la Mesa de Trabajo, en la que los Ayuntamientos implicados, de Villanueva de la Serena, Don Benito y La Haba, han informado de cómo están las voluntades de riego de la zona y los próximos pasos a dar.

Estas dificultades vienen dadas según ha apuntado Mejías por dos aspectos. «Por un lado que hay una parte de propietarios que no son agricultores y, por otro lado, también hay una parte de agricultores que no tienen relevo generacional y, por tanto, no han considerado conveniente la firma de esas voluntades de riego» señala Mejías.

Una única fase

Ese 50 por ciento corresponde a algo más de 2.000 hectáreas, por lo que la Mesa de Trabajo ha decidido ampliar la recogida de voluntades a la concentración parcelaria de Los Quintos.

Mejías recuerda que el proyecto Arroyo del Campo tenía dos fases, una que afectaba exclusivamente al triángulo Don Benito-Villanueva-La Haba, y una segunda fase de ampliación que era la de Los Quintos. Ahora, con este paso, la mesa de trabajo ha decidido intentar sacar este proyecto con la realización en una única fase de ejecución que afectaría a las dos concentraciones parcelarias.

«Eso nos va a permitir dimensionar el proyecto en una realidad mucho mejor, porque el anteproyecto contemplaba la red primaria para regar las dos fases. Ya una vez tengamos recogidas las voluntades de riego de las dos concentraciones se redimensionaría esa red primaria de acuerdo a esas voluntades», indica Mejías.

Cabe recordar que el proyecto inicial de la primera fase abarcaba una zona de 4.322 hectáreas, con un presupuesto base de licitación superior a los 68 millones de euros. Una inversión para el nuevo regadío que ya contaba con esta previsión de ampliación a la zona de Los Quintos.

Por último, el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio ha reiterado que para el Gobierno autonómico «la política de regadío es una política estratégica, dado que Extremadura cuenta con capacidad de embalse de agua suficiente que nos permite crecer en hectáreas en regadío y por tanto, lo tenemos que aprovechar para crecer económicamente y para crear riqueza y empleo. De ahí, que estemos trabajando en varios proyectos de regadío en nuestra región».