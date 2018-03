El pleno da luz verde al marco presupuestario a medio plazo 2019-2021 Momento de la sesión plenaria de marzo, celebrada ayer. :: e. d. ESTRELLA DOMEQUE Martes, 20 marzo 2018, 08:06

El Ayuntamiento de Don Benito cierra el primer trimestre de 2018 con una deuda de algo más de 2,96 millones de euros. Así se dio a conocer en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, que contó con varios puntos en el orden del día, entre ellos, el apartado relacionado con la aprobación del marco presupuestario a medio plazo 2019-2021, haciendo mención especial a lo relacionado con la reducción de la deuda.

En ese sentido, el alcalde dombenitense, José Luis Quintana, destacó en su intervención que al inicio de la legislatura, en junio 2015, la deuda se situaba en 10,3 millones de euros, una cifra que contrasta con la actualidad en la que se sitúa en los citados 2,96 millones de euros, lo que supone un 71,42 por ciento menos.

Asimismo, hizo también referencia a que actualmente, no se puede pagar más para reducir y erradicar la deuda de manera total porque algunos de los préstamos pendientes no permiten la cancelación o el tipo de interés de los mismos marcados son elevados. Se trata en este caso de un préstamo tipo 'factoring' que actualmente se sitúa en 2.357.298,48 euros, con un interés del 6 por ciento. «Es un préstamo que, de momento, no se puede amortizar de forma anticipada y que además tiene un interés muy alto, que ha llegado a ser del 12 por ciento», indicó Quintana.

En cuanto al marco presupuestario, el primer edil explica que lo realiza la intervención general del Ayuntamiento donde se refleja el cumplimiento de la normativa de la regla de techo de gasto, el pago a proveedores en menos de 30 días, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad presupuestaria y la reducción de la deuda, que se encuentra, ha dicho, muy por debajo de los marcos establecidos.

Sentencia favorable

Otro de los temas abordados en la sesión plenaria de ayer, en el apartado de comunicaciones oficiales, se dio a conocer una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se desestima la demanda presentada por una familia propietaria de un inmueble situado en la plaza de España y que afecta al Plan Urbanístico Municipal. Tal y como aseguró Quintana, hasta el momento, los demandantes no han presentado recurso al Tribunal Supremo, por lo que plan urbanístico sigue adelante según lo establecido.

El plano de ayer, adelantado con motivo de la Semana Santa, también sirvió para aprobar un nuevo convenio de colaboración con la mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, para la ejecución de las operaciones de la estrategia DUSI, desarrollo urbano sostenible e integrado, que ambas localidades comparten.

Otro de los puntos a debate fue el convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto de recuperación de la distribución histórica de lince ibérico en España y Portugal con la Junta de Extremadura, tras haber liberado recientemente a una pareja de esta especie en la finca la Serrezuela de la localidad dombenitense.

Por último, se abordó la modificación de la composición de la mesa permanente de contratación municipal, necesaria tras la aprobación de la nueva ley de contratación.