Del papel y el lápiz al taller de orfebrería de Don Benito

ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Domingo, 4 febrero 2018, 12:13

Las manos artesanas de Leonardo Jiménez han puesto la firma a los premios que, con ilusión, muchos guardan hoy en sus vitrinas. Los galardones de la gala anual de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap), los Premios Alabán del Deporte dombenitense o, más recientemente, las estatuillas que se entregan a los ganadores del Premio de Investigación Santiago González, también en Don Benito.

De profesión joyero, pero orfebre de pasión. También por tradición, pues este dombenitense creció entre joyeros, con sus abuelos, pero también con sus padres. Pese a ello, la vida no se lo puso fácil, con un traspié tras otro, la dificultad para los estudios e, incluso, un robo que volvía a dejar tocado el negocio que tanto le había costado sacar adelante prácticamente de cero.

«Abrí en la calle Ancha, sin recursos, con cuatro vitrinas de Ikea, de esto hace diez años», recuerda Jiménez, mientras muestra algunas de las iniciativas solidarias que puso en marcha, también como forma de darse a conocer. Entre ellas, la donación de cerca de un centenar de relojes a niños de zonas en desarrollo de Venezuela, Ecuador y Colombia o la fabricación de unas pulseras solidarias para la AECC con la que se recaudaron más de 800 euros.

Así, pasó de la joyería de sus padres, Leonardo Jiménez y Primitiva Valor, a crear su propia empresa, Siberjoyas. Una trayectoria familiar de más de 60 años que, pese a la innovación, sigue manteniendo la esencia del trabajo artesanal.

Papel y lápiz

«Voy sacando ideas con papel y lápiz, no puedo perder tiempo en un ordenador, de ahí luego se hace la hechura que puede ir en latón, acero, plata o bronce, entre otros materiales, pero también hemos añadido otros como el metacrilato, para la gente que busca más modernidad, ya no es tan artesanal, vamos mezclando ideas nuevas», dice Leonardo. Y aunque sobre el papel su imaginación no encuentra límites, sí que existe uno en la vida real: el presupuesto. «Aunque tu proyecto sea exclusivo tienes que agarrarte el presupuesto del cliente, porque no entrega sólo un premio, sino que casi siempre son varios».

El proceso de creación es similar, desde una idea hasta ver el premio en manos del galardonado. A veces, todo está en la imaginación del artesano, en otras, el cliente viene ya con una idea previa que va guiando el resultado final. Y, entre tanta tradición, aparecen también las nuevas tecnologías. «El primer boceto en papel de los premios de la Falcap lo mandé por Whatsapp, pero no sirvió», recuerda entre risas, «así que me apresuré a hacer una réplica que les hice llegar a través de Ángel Sánchez, de la Asociación Achikitú».

El resultado final es la esencia de esos premios, un antifaz de plata, fabricado de forma artesanal en acero, sobre una peana de madera. «De esos había que hacer 18 y que quedaran iguales», explica.

También en un papel comenzaron a moverse los niños que revolotean sobre el escudo de Don Benito en los Premios Alabán. La evolución pasaba mensaje a mensaje entre Leonardo Jiménez y el concejal de Deportes, Pedro Parejo, que tenía que dar al final el visto bueno. «Tengo la facilidad de ponerme a dibujar y luego lo hago realidad».

Antifaz de plata creado para los premios de la Falcap.:: E.D.

Más allá de premios

Aunque sus labores artesanales no se quedan sólo en la creación de galardones. El paso de la Hermandad del Cristo de Medinaceli de Don Benito también ha pasado por sus manos para repasar las ánforas, así como los escudos que portan los soldados incorporados recientemente al paso. Un trabajo delicado que, de nuevo, le encomendarán este año.

«Como yo digo, cuando no hay siega se espiga, nos dedicamos a muchas cosas a lo largo del año». Así, asegura que lo que realmente le gusta es el engaste de piedras, algo sobre lo que se ha documentado para poder diseñar una caja y montar una piedra, sobre todo en alianzas. «Son creaciones que se hacen para pedidas, son muy personales y sé el cariño con el que se regala y el afecto con el que se reciben». Y todo ello, siempre, con el lápiz bien afilado.