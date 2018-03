60 minutos para escapar del País de las Maravillas 1 La actividad, una de las últimas modas en ocio, consiste en resolver en equipo varios misterios para poder salir cuanto antes de la estancia La última Escape Room de la Asociación Achikitú se enfoca al ocio saludable, pero también al mundo empresarial ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ DON BENITO. Domingo, 25 marzo 2018, 09:11

«¡Ay Dios! ¡Voy a llegar tarde!». Son las palabras que roban la atención de Alicia, en la obra de Lewis Caroll, y que la llevarán desde la madriguera hasta el País de las Maravillas. Un mundo extraño, raro, excéntrico e incluso alocado, como muchos de los personajes que allí habitan. Un país con gatos que esbozan una sonrisa antes de desaparecer, los naipes forman ejércitos comandados por reinas y los conejos se comportan como humanos.

Pero, ¿dónde está ese País de las Maravillas? Ahora mismo, en Don Benito. El conejo, el sombrerero loco, los 'No cumpleaños' o las interminables horas del té inspiran la última Escape Room de la Asociación Achikitú. Una actividad en la que el tiempo apremia, pues hay que resolver los distintos misterios que esconde la estancia para lograr escapar en menos de una hora.

«¡Ni me calmo ni tomo más té! Además me voy porque ya no quiero perder el tiempo», dijo Alicia. Y ahí empieza la aventura, también en la Escape Room, con tres salas por recorrer, que empiezan con una pequeña trampilla que sólo se abrirá si resolvemos el primer misterio. «Una vez dentro empezará una emocionante aventura en la que os sentiréis como protagonistas de una película, al entrar se cerrarán las puertas a vuestras espaldas y tendréis un tiempo concreto para intentar salir», explica Daniel, voluntario de Achikitú, a los jóvenes que están a punto de entrar.

El origen de esta actividad, que es una de las últimas modas en ocio, se remonta a 2006. Entonces, unos jóvenes informáticos crearon un juego de ordenador en el que tenían un tiempo limitado para resolver un enigma.

Dos años después, el juego daría el salto a la vida real en Japón, donde aparecieron por primera vez los juegos de escape en vivo. A Europa llegaría en 2011, inspirada en la Teoría del Flow, desarrollada por un psicólogo húngaro.

Pero no sería hasta 2016 cuando llegaría a Don Benito. «Nosotros queríamos traer como novedad en Extremadura la primera Escape Room, ya que comenzaban a surgir en alguna de las capitales de provincia de España. En 2016, comenzamos con una temática ambientada en una situación de misterio, ya que era una actividad complementaria al festival de terror Extremiedo», explica Ángel Sánchez, presidente de Achikitú.

Ocio en equipo

Es ocio y diversión, pero también aporta otros valores. Y es que, este juego ofrece al participante plantearse resolver un reto alcanzable, con unas metas claras y un desafío a nivel intelectual. Además, requiere de un nivel de concentración, que permite al mismo tiempo divertirse y disfrutar de la experiencia.

«Comienza por el principio y luego continúa hasta que llegues al final. Entonces para», dijo el Rey. De eso se trata. Así, la Escape Room, en la que pueden participar grupos de cinco o seis personas, comienza con las instrucciones del director del juego, a partir de ahí, deben resolver en equipo una situación de misterio, interaccionando con el medio en una o varias salas interconectadas entre sí y salir de ellas, en este caso, en sesenta minutos. «Todo el proceso es monitorizado por el game master, que está en constante comunicación con el grupo», explica Sánchez.

Una sala llena de naipes, con paredes inspiradas en el ajedrez, o la sala de la hora del té. Son escenas que aparecen en esta Escape Room. Hoy, en el País de las Maravillas, mañana la temática puede ser otra, ya que ésta es la cuarta ambientación que llevan a cabo. «Hemos ido actualizando la tecnología y pasado de una modalidad más visual a una mucho más interactiva, para estar a la altura de las exigencias del público que recibimos», señala. Así, ya han pasado por un asesinato con Sherlock Holmes, una historia de ambientación navideña y, antes de Alicia, el juego se inspiró en la temática circense.

Enfoque empresarial y turístico

«Si conocieras el tiempo tan bien como lo conozco yo -dijo el Sombrerero-, no hablarías de derrocharlo». Y hay muchas formas de aprovechar el tiempo. En este caso, desde la Asociación Achikitú, el objetivo de esta actividad es el de cubrir espacios de ocio, especialmente nocturnos y fines de semana, «con el fin de poder ofertar un ocio sano, divertido y educativo ya que actualmente es una actividad que está teniendo gran auge en este rango de edad, de entre 13 y 30 años».

Sin embargo, se presenta también como actividad empresarial. «Se pone en práctica el trabajo en equipo, la cooperación, resolución de conflictos, liderazgo de grupos y esto permite analizar a los participantes desde una perspectiva mucho más enriquecedora y completa en situaciones concretas», afirma Ángel Sánchez, que añade que puede ser una herramienta útil, sobre todo en aquellas profesiones que requieren trabajar en equipo, «puedes ver cómo reacciona cada persona o quién toma las riendas». De hecho, los usuarios de la Lanzadera de Empleo ya han participado, como una metodología más de trabajo colaborativo.

Enfoque empresarial, pero también turístico, pues reciben participantes de Extremadura, y de aficionados de toda España que realizan rutas de Escape Rooms, desde Málaga, Jaén, Bilbao o Madrid. Eso sí, para resolver el misterio de Alicia en el País de las Maravillas se necesita inscripción previa a través de la asociación. Y concluyó la duquesa: «Todo tiene una moraleja, sólo falta saber encontrarla».