Melendi no defrauda en Don Benito

Don Benito llega este sábado al ecuador de sus fiestas aún con la resaca en el cuerpo del concierto de Melendi, celebrado en el recinto Arena Las Cumbres ante miles de espectadores que no quisieron perderse esta parada de la gira 'Quítate las gafas'. El cantante no defraudó, en el Día de Extremadura y también de su tierra, Asturias. Con temas como 'Desde que estamos juntos', 'La casa no es igual' o 'Destino o casualidad' hizo un repaso a su último disco, pero sin abandonar ese aire gamberro de sus inicios que hicieron disfrutar a sus seguidores desde hace años como 'Hablando en plata', 'Caminando por la vida' o 'Piratas del bar Caribe'.