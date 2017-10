Distintos caminos, mismos sueños Mara Miranda. Mara Miranda y Jesús de la Elia presentan en Don Benito sus nuevos discos | Las dos historias inician con sendas canciones escritas en la juventud y siguen hoy con 'Meraki' y 'Me sobra el aire' ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Domingo, 8 octubre 2017, 09:03

Don Benito. Mara Miranda y Jesús de la Elia siguen soñando despiertos en el siempre complicado mundo de la música, gracias a sendos trabajos discográficos que marcarán este 2017 para ellos y sus seguidores. Los dos son dombenitenses, aunque con caminos distintos para llegar a su destino.

Mara Miranda nació en Badajoz, pero reside en Don Benito desde los cinco años. Ya en su adolescencia, con 15 años, compuso su primera canción y supo que no podía imaginarse vivir sin la música. Los inicios no fueron fáciles, incluso tras pasar por varios grupos y orquestas, también en solitario, pero tuvo que abandonar temporalmente esta pasión. «Me salió un trabajo que me hizo apartarlo durante dos años, al menos de forma profesional, porque es algo muy costoso, pero la música siempre seguía en mi vida», explica Mara, «ahora llevo ya cuatro años dedicada de lleno».

Pero esa primera canción no podía quedarse en un cajón, tampoco las que vendrían después para dar vida a su primera maqueta, Sueños, y su primer disco, Rompiendo moldes, un título que suponía toda una declaración de intenciones.

Su siguiente paso fue firmar con la discográfica GameRecords, responsable de la producción de ese primer disco, que se hará cargo de su carrera en los próximos cinco años. Un nuevo peldaño representado por 'Meraki', su nuevo disco que presentará el próximo 21 de octubre en el Teatro Imperial de Don Benito, los días 26 y 27 en Madrid y luego en Sevilla.

«Tengo muchas ganas de cantar en mi tierra y quería presentar el disco aquí», comenta, al tiempo que advierte que «verán a una artista con alma, pero con mucha fuerza». En ese concierto podrán escuchar los diez temas que componen este trabajo que toma su nombre de un término griego, Meraki, que significa «la esencia de ti mismo reflejada en todo lo que haces, cuando alguien pone todo eso, para el que lo recibe se convierte en algo único».

De la Elia, por su madre

Por distintos caminos, pero al final con esa misma esencia, Jesús de la Elia también ha terminado reflejando en canciones todo aquello que le inspiraba. El resultado es 'Me sobra el aire', su primer disco. Un mismo punto de partida, aquella primera canción que en su caso llegó con 14 años, pero cada uno con su historia.

De hecho, Jesús Torres, como se llama realmente, necesitó un pequeño empujón. «Mi madre un día me confesó que ella creía que me dedicaría a la música, sabía lo mucho que me gustaba, ella fue la que me dio ese impulso y por eso me llamo Jesús de la Elia, gracias a ella empecé este proyecto».

Así, su cante entre amigos pasó a ser algo profesional, aunque los primeros pasos no han sido sencillos, ya que actualmente no tiene discográfica, por lo que el trabajo ha sido financiado por él mismo. «La grabación del disco ha durado casi un año, porque económicamente no ha sido fácil y coordinar los horarios de grabación con mi trabajo, tampoco», reconoce.

Jesús de la Elia.

Pero en este camino no estaba solo, pues en el disco participan artistas reconocidos como Diego Pozo 'El Ratón', fundador y guitarrista de 'Los Delinqüentes' , entre otros, a los que agradece el apoyo que le están brindando en este inicio. Con ellos, Jesús de la Elia ha dado vida a un trabajo que incluye once canciones, producidas de forma profesional, pero con el alma del artista.

«Hay temas muy especiales, como 'Sólo quiero recordarte', escrito para un amigo que falleció en un accidente de tráfico siendo muy joven, desde entonces siempre se la dedico en todos los conciertos; o Bulerías del Guadiana, que compuse para Extremadura», señala.

Esas y otras canciones resonaron ayer en la plaza de España de Don Benito, donde recaló tras veinte conciertos repartidos desde la salida del disco el pasado mes de marzo. «El público responde bien, aunque muchos no conocen las canciones y las versiones que hacemos no son tan conocidas, pero cuando nos escuchan, se quedan e incluso repiten», dice el vocalista, que señala que en los conciertos versionan temas de artistas tan dispares como Vetusta Morla o Triana.

En definitiva, voces tan distintas como son las de Mara Miranda y Jesús de la Elia, dos rectas paralelas que no llegan a cruzarse, pero siguen hacia el mismo punto: la música.