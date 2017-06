El PP denuncia el estado de conservación de los caminos municipales

El Partido Popular de Don Benito ha presentado dos propuestas para ser tratadas en la sesión ordinaria de Pleno que se celebra hoy, a partir de las ocho de la tarde. Una de las propuestas está relacionada con las tareas de mantenimiento y conservación de los caminos del término municipal y otra sobre las contrataciones de la empresa municipal Agrimusa.

La portavoz del PP en Don Benito, María Josefa Valadés, acompañada en su comparecencia por el edil popular, Facundo Mera, ha explicado que con la propuesta sobre caminos, «se quiere mostrar la indignación que provoca la falta de previsión, gestión y mantenimiento de los caminos municipales, más si cabe en estas fechas cuando se incrementan las actividades agrícolas en nuestros campos; a lo que hay que añadir, la peligrosidad de incendios en un verano tan caluroso como este».

El grupo municipal popular asegura que los caminos, cunetas y demás espacios verdes están «abandonados a su suerte, porque con un presupuesto de 3 millones de euros, el dinero lo destinan a plantar flores, esperar que se sequen y volver a comprar más, así llevamos dos años».

Los populares creen que el concejal Merino «dice verdades a medias, pues a pesar de las múltiples reuniones que dice mantener y en las que da cuenta de su gestión, la realidad es que los hechos no coinciden con lo que él cuenta». Valadés asegura que no existe mantenimiento ni conservación en los caminos y cunetas como los de Marugate, Guzmanez, Cabeza Redonda o la Vereda Jabeña. «En los caminos de secano que hemos visitado, sólo hay aporte de material en el Cordel de Sevilla hasta los chalets, mientras que en los caminos de regadío, hace años que no realizan las tareas de mantenimiento por máquinas pesadas, aporte de material ni limpieza de cunetas», afirma la edil popular.

Asimismo, denuncian que en el Palmeral no se realizan labores de desbroce, fumigación, poda ni de limpieza.

Por todo, el PP solicita en su iniciativa que se elabore un programa de actuación sobre las tareas de mantenimiento, conservación de los caminos, así como de limpieza, fumigación y desbroce del Palmeral.

Otros puntos del pleno

Al margen de esta propuesta, la sesión plenaria prevé diez puntos en el orden del día, entre ellos, la moción del PSOE contra el acoso escolar, y otras dos mociones del PP en relación al sistema de seguimiento de los casos de violencia de género y la situación del barrio de San Sebastián. Así como asuntos urgentes, ruegos y preguntas.