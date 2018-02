El Carnaval de Don Benito se impuso al frío con música, bailes y cientos de disfraces La comparsa de la Asociación Achikitú se llevó el primer premio del desfile. :: e. d. La actuación de Soraya Arnelas llenó la caseta tras un desfile con más de 1.500 participantes ESTRELLA DOMEQUE Lunes, 12 febrero 2018, 08:20

Las bajas temperaturas que el viernes enfriaron el Carnaval de Don Benito, no pudieron frenar el sábado el gran desfile y la posterior actuación de Soraya Arnelas. Más de 1.500 participantes y 30 grupos y comparsas se lanzaron a las calles de la localidad para llenarlas de música, bailes y color. Aunque lo importante era pasarlo bien, estaba además la motivación del premio, que una vez más fue a parar a la Asociación Achikitú, con el lema 'The Show must go on' inspirado en Queen.

Al compás de las canciones de Freddie Mercury y con una de las indumentarias más icónicas de la leyenda del rock, los componentes de la comparsa conquistaron al público y al jurado formado por representantes de varios sectores.

Unos jueces que no lo tuvieron fácil, pues en esta edición el nivel había subido respecto a años anteriores. Así, en segundo lugar quedó el grupo 'Los D'Aki', que participaron en el desfile con el lema 'Aztecas somos'. La comparsa 'Máahcá', con el lema 'El bosque encantado', obtuvieron el Tercer Premio. El Cuarto Premio recaía en 'Los Purpurinos'. Y por último, el Quinto Premio fue para el grupo 'Los lorolos', con el lema 'Río Lorola'.

En categoría infantil la comparsa de la guardería infantil 'Los Pinos' con 'Lunares de colores', consiguió el primer premio, seguida en segundo lugar por Travesuras con 'El bosque de las travesuras' y tercero por la ampa del colegio Zurbarán, con su lema 'Los amparanoicos'.

Además, se entregó un Premio Especial al Puntazo, que el jurado decidió por unanimidad otorgárselo al grupo 'Litadoris', con el lema 'El mundo mágico de Litadornia'. Mientras que, el premio a la comparsa más numerosa fue para la del CEIP Nuestra Señora del Pilar, que contaba con más de 200 componentes.

Concierto de Soraya

Por si el calor de los grupos y comparsas no había sido suficiente, las actuaciones de The Mad Wolves y Soraya Arnelas terminaron de subir la temperatura. La música electrónica de los lobos extremeños fue la antesala perfecta para la cantante extremeña que, acompañada de dos bailarines, sólo necesitó un par de compases para volver a levantar los ánimos del público. Entre el repertorio no faltó su último single 'Qué bonito' y la eurovisiva 'La noche es para mí', pero fueron los ritmos ochenteros los que lograron que el público se olvidara del frío.

Temas como La Dolce Vita, Ritmo de la noche o algunos propios como Con fuego o Mi mundo sin ti, conquistaron a sus paisanos que terminaron entre aplausos y saltos un concierto de algo más de una hora al que la cantante puso el punto y final con un «Viva Extremadura».

El testigo de la noche lo tomó la orquesta Las Vegas que con ritmos latinos, entre otros, aguantó el ambiente que había dejado Soraya, aunque ya con algo menos de público en la caseta municipal.

Tras la eufórica noche de sábado, el Carnaval de Don Benito se despedía ayer, con el adelantado entierro de la sardina. Este año, la protagonista del cortejo fúnebre fue la vaca Margarita, protagonista de la página política hace unas semanas. Se cierran así tres días de un carnaval que quiere consolidarse como uno de los más importantes de la región y que sigue dando pasos para ello.

La fiesta continúa hoy y mañana para niños y jóvenes, de entre 4 y 14 años, con los talleres organizados para ellos por la Asociación Minerva y Jovex.