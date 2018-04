El Ayuntamiento de Don Benito interviene en una vivienda en estado de ruina Estado actual de la fachada de la vivienda afectada. :: e. d. Tras recibir el permiso judicial, se ha accedido al edificio para resolver los problemas detectados ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 11 abril 2018, 08:00

El Ayuntamiento de Don Benito se ha visto obligado a intervenir en una vivienda ubicada en la céntrica calle Villanueva para garantizar la seguridad tanto para vecinos como para viandantes. Así lo asegura Enrique Talavera, concejal de Urbanismo, en referencia al inmueble ubicado en el número 35 de la citada calle. «Se han recibido denuncias de vecinos porque el edificio no se encontraba en buen estado y se instó al propietario a que hiciera las obras pertinentes para su conservación», indica el edil, que recuerda que, según la Ley de Suelo, es deber de todo propietario de un bien inmueble el mantenerlo y tenerlo en las condiciones de decoro y seguridad establecidas.

Sin embargo, según el Consistorio dombenitense, no obtuvieron respuesta por parte del propietario a las numerosas peticiones, además posteriormente hubo un cambio de propietario. En cualquier caso, no podían intervenir en el interior de una propiedad privada, por lo que pidieron una autorización judicial para acceder a la misma, «ante el riesgo de desprendimiento en fachada o que se pudieran generar daños en las viviendas colindantes, ya que los propietarios no hacían nada por arreglar las patologías que se han detectado».

En concreto, las denuncias de vecinos señalaban, entre otros problemas, que algunas paredes medianeras de sus viviendas tenían humedades o que quedaban unas correas de la estructura de madera de la cubierta que corrían el peligro de caerse, pudiendo provocar daños personales o materiales.

Vivienda abandonada

Tras recibir la autorización, personal de Urbanismo accedió a la vivienda para realizar un informe técnico valorando cuáles son las reformas que había que hacer para garantizar la seguridad del edificio y las zonas colindantes. Unos arreglos que se han ejecutado a cargo del Ayuntamiento de Don Benito, por valor de 50.000 euros, IVA incluido, como responsable subsidiario al considerarse un edificio en estado de ruina.

«Ahora notificaremos al juzgado que ya hemos hecho todos los trámites necesarios para garantizar la seguridad y se pasarán los importes correspondientes de los que se tendrá que hacer cargo el actual propietario», afirma Talavera.

Se trata de una vivienda que está totalmente abandonada pero que, según la concejalía de Urbanismo, tiene cierto interés arquitectónico, de ahí que se quiera mantener lo poco que queda en pie. Para el concejal delegado, «fundamentalmente, la fachada es lo que tiene cierto valor, porque es una vivienda que lleva ahí muchos años y creo que es un edificio en el que cuando llegue la coyuntura económica oportuna podría ser atractivo intervenir en ese espacio».