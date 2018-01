Don Benito se gasta 42.917 euros en la limpieza de chicles La máquina va acoplada a un vehículo de caja abierta de la empresa municipal Agrimusa. :: e. d. La nueva máquina sirve además para retirar toda clase de suciedad, así como manchas y olores ESTRELLA DOMEQUE Martes, 23 enero 2018, 07:46

Dentro del Plan Integral de Limpieza y siguiendo con la idea de renovar y actualizar la maquinaria, el Ayuntamiento de Don Benito ha adquirido un nuevo vehículo para la flota de la empresa municipal Agrimusa. Se trata de una hidrolimpiadora a presión y con agua caliente que permitirá una limpieza más detallada y en profundidad. El nuevo vehículo va dotado de cúpula lava-pavimentos que a su vez actúa eliminando los chicles adheridos al pavimento.

En concreto, la nueva máquina ha sido adquirida a través de la empresa Masesur, por un importe de 21.417 euros, IVA incluido, con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio económico 2017. A este gasto hay que sumar el vehículo de caja abierta en el que se encuentra acoplada la máquina y que ha sido adquirido a la empresa Marcesa Servicios, por valor de 21.500 euros, lo que supone una inversión total de 42.917 euros.

Según la concejalía de Limpieza, esta nueva maquinaria, al estar dotada con 200 bares de presión y con agua caliente, va a permitir completar las actuaciones de limpieza, atendiendo principalmente a la limpieza de manchas de acerados, viales y zonas peatonales, eliminación de chicles, limpieza de pintadas y grafitis.

La hidrolimpiadora elimina cualquier tipo de suciedad que podría haber quedado incrustada en el suelo o en otra superficie. De esta manera, los productos que se aplican son específicos para esta clase de tratamientos. Así, también servirá para la limpieza y desinfección de zonas donde están situados los contenedores de basura, y las manchas y olores que generan las micciones de las mascotas.

«Con esta actuación se da un nuevo paso hacia adelante en la limpieza de la localidad de Don Benito, con el único fin de tener una ciudad más limpia», señala el Consistorio en nota de prensa.

Segundo intento

Sin embargo, no es la primera vez que el Ayuntamiento invierte en maquinaria especializada en la eliminación de los chicles, que ha demostrado ser uno de los principales problemas de suciedad en las calles de la localidad dombenitense. Ya el anterior equipo de gobierno adquirió en su día una máquina para esos fines, pero no tuvo el éxito esperado para esa limpieza.

Se presentó en febrero de 2014, como una gran novedad que iba a servir para limpiar los restos de chicles, tal y como aseguraba la entonces concejal delegada en esa materia, Elisabeth Medina. Una máquina que tuvo un coste de 8.200 euros.

Las previsiones eran que la máquina, a través del sistema 'Selas - Gumpak' retirara, según el Ayuntamiento, aproximadamente unos 5.000 chicles en una jornada. Para ello, utilizaba productos químicos a base de extractos vegetales. Pero la máquina nunca cumplió las expectativas y apenas se vio por las calles de Don Benito.

«Esa máquina no sirvió para nada, ni se utilizó y ahora está guardada porque no sirve, ni es efectiva», apunta el alcalde José Luis Quintana, «pero esto es otra cosa, no tiene nada que ver, porque además sirve para más cosas».