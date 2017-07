Aulafilm, el cine y la educación de la mano para transformar las aulas Profesores, representantes municipales y alumnos participaron en la presentación de resultados. :: e. d. La dombenitense Nuria Díaz forma parte de esta iniciativa pionera en la que han participado ocho centros de Don Benito y Villanueva de la Serena ESTRELLA DOMEQUE don benito. « Domingo, 2 julio 2017, 09:50

La vida no es como la has visto en el cine, la vida es más difícil». Es una de las enseñanzas que Alfredo ofrece a Totó en Cinema Paradiso, la película más conocida del director italiano Giusseppe Tornatore y uno de los mayores homenajes al séptimo arte. Y es cierto, la vida no es lo que vemos en el cine, pero en muchos casos, ayuda a conocer mejor la realidad.

Tomar conciencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, acercarse a la inteligencia emocional o tratar temas como la multiculturalidad. Cuestiones a las que acercarse en un entorno escolar puede resultar complicado, pero en las que el cine ofrece un enfoque que podría llegar a ser pedagógico.

¿A quién no le ha marcado la vida un buen profesor? ¿Y quién no ha visto alguna vez una película en su época escolar? Sin embargo, en muchas ocasiones, era una película que no invitaba a la reflexión o sobre la que no se debatía ni antes ni después de su proyección.

Con esa idea nace Aulafilm, un proyecto de la agencia cultural Las Espigadoras, que gracias a esta iniciativa pionera a nivel nacional están de vuelta al cole, «de la mano de los educadores que dan ese precioso regalo de abrirnos ventanas a otros mundos y realidades, de llenarnos la cabeza de preguntas y no sólo de respuestas, de despertar el auténtico placer del aprendizaje».

«Con esta plataforma facilitamos a los docentes las herramientas necesarias para afrontar el gran reto de la alfabetización audiovisual en la educación, damos acceso online y en sala de cine a un catálogo que permite trabajar el pensamiento crítico y facilita el descubrimiento del cine en toda su diversidad», explican Helena Fernández y Nuria Díaz, responsables de este proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la colaboración de la plataforma Screenly, la distribuidora Mercury Films, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, o la plataforma Filmin, entre otros.

Prueba piloto

Se trata de una prueba piloto llevada a cabo en este recién terminado curso escolar y con la que medio millar de estudiantes de Don Benito, Villanueva de la Serena y Hernán Cortés han disfrutado de este proyecto educativo a través una plataforma digital que facilita el acceso legal a un amplio y diverso catálogo de películas.

Fue Nuria Díaz la 'culpable' de que esta iniciativa diera sus primeros pasos en Extremadura. Esta dombenitense tenía claro que su tierra natal era el lugar ideal para poner en marcha el proyecto, y el balance ha sido todo un éxito de cara a dar el salto este año ya a nivel nacional.

En este curso tendrán que empezar a caminar solas. No obstante, en este primer año, los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva han colaborado con Aulafilm asumiendo el coste de la inscripción anual de los ochos centros que respondieron con entusiasmo a la invitación pública dirigida a la comunidad educativa de ambas localidades. Tras inscribirse, más de cuarenta docentes han diseñado y puesto en marcha a lo largo del año diversos proyectos educativos en sus centros para enseñar a sus alumnos a leer y escribir imágenes, utilizando el cine como recurso transversal en el aula del siglo XXI.

Los centros participantes han sido los IES Pedro de Valdivia y San José, y el colegio Cruz del Río, de Villanueva de la Serena; los institutos Luis Chamizo, Donoso Cortés, y José Manzano, y el colegio Donoso Cortés, de Don Benito y el colegio 12 de Octubre, de Hernán Cortés. Todos ellos, junto a un centro privado de Madrid, han podido proyectar en sus clases las películas en el aula, y también acceder a los recursos pedagógicos, además de contar en todo momento con el asesoramiento del equipo de Aulafilm.

Recurso cultural y educativo

En la actualidad, la plataforma ofrece un catálogo de unos 90 títulos, seleccionados tanto por su relevancia cultural, como por el valor artístico y pedagógico. Otras variables que se han tenido en cuenta a la hora de configurar este catálogo han sido los distintos géneros cinematográficos, dando también cabida al documental y a la animación, además de propiciar el descubrimiento de las diferentes identidades culturales y las realidades de otros países a través de sus películas.

Todo ello con un objetivo: que el cine transforme el aula. Es decir, que el documental estadounidense The True Cost muestre a alumnos de 1º de Bachillerato el impacto que la industria textil tiene sobre la humanidad. O que la película La Bicicleta Verde, basada en hechos reales, acerque a los estudiantes a la multiculturalidad, el Islam y el papel de la mujer en la sociedad. Y hacerlo sin salir del aula.

«Los alumnos siempre se muestran receptivos e ilusionados a ver películas, con lo cual el contenido que queremos hacerles llegar parece que se hace de manera más sencilla y lúdica», comenta Águeda Sánchez, docente en el colegio Cruz del Río. «Es una experiencia interesante, a los alumnos les gusta mucho trabajar con películas y a nosotros nos facilita llegar a ellos», explica Vicenta Mata, profesora del IES José Manzano.

«A partir del cine puedes aprender cosas que en la vida real no existen o que existen pero nosotros no estamos viviendo», comenta uno de los alumnos del colegio Donoso Cortés, casi rebatiendo la idea del cine que Alfredo intentaba explicarle al pequeño Totó a través de su cinematógrafo.