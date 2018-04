Pepa Bueno: «Es una alegría y un reconocimiento al trabajo» Pepa Bueno recibió el premio de manos de Fernández Vara y Quintana. :: e. d. La periodista pacense recibió ayer el III Premio Santiago Castelo en una gala amenizada por el músico Paco Montalvo ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 21 abril 2018, 09:07

La periodista extremeña Pepa Bueno recogió ayer viernes el III Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, que concede el Ayuntamiento de Don Benito y que está dotado con 3.000 euros. La comisión organizadora consensuaba hace unas semanas que Bueno fuese la ganadora de esta tercera edición por reunir todos los requisitos que el Ayuntamiento busca entre las candidaturas: «su ética profesional, rigor informativo, personalidad reflexiva y lucha por las libertades».

En el transcurso de la velada, la pacense recibió el galardón con el que se sumaba a la lista de ganadores de este premio que, hasta el momento, conforman los periodistas Pepe Oneto y Victoria Prego.

«Los premios son siempre una alegría, es un reconocimiento al trabajo que hacemos. Si se da la doble circunstancia de que te lo dan en tu tierra y que lleva el nombre de un periodista, hace que sea un premio muy apetitoso», explicaba Pepa Bueno, momentos antes de recibir el premio.

«Estoy encantada de estar aquí y de recibir el premio, conocía Don Benito, pero no es lo que he visto hoy»

Este galardón busca reconocer la trayectoria periodística de personas relacionadas con la comunicación española y fue creado hace dos años en honor y recuerdo del escritor y periodista José Miguel Santiago Castelo, presidente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, fallecido en 2015.

«Estoy encantada de estar aquí y de recibir este premio, conocía Don Benito, pero no es lo que he visto hoy, su avenida me ha parecido el sitio ideal para vivir la ciudad», expresó Bueno. El acto se desarrolló en el auditorio de Feval, en un formato de charla-coloquio, con Pepa Bueno como protagonista y la ambientación musical del violinista andaluz Paco Montalvo, considerado como uno de los cuatro mejores del mundo.

La cita contó con la presencia, entre otros, del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de la localidad, José Luis Quintana y la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

«El periodismo en España ha dado extraordinarios periodistas a lo largo del tiempo», indicó el presidente extremeño, «Pepa Bueno tiene la suerte de ser creíble, eso es una trayectoria, es el trabajo de muchos años y de haber sabido hacer las cosas bien, además de llevar el nombre de Extremadura, por no perder el acento y dejar siempre en muy buen lugar a tu tierra».

Además de las intervenciones de autoridades políticas, participó también el director de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Francisco Javier Pizarro Gómez, así como representantes de medios de comunicación audiovisuales, radiofónicos, escritos y digitales.