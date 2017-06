«La gente estaba hambrienta de magia»

Los niños han sido niños, sí, pero los adultos han vuelto a la niñez. De las decenas de trucos de Extremagia, ese ha sido el que han logrado todos los ilusionistas que durante una semana han hecho de Don Benito la capital de la magia. Por un momento, muchos han logrado olvidar los problemas cotidianos y, casi por sorpresa, se han evadido de ellos con la ilusión desbordante en las distintas localizaciones, porque cualquier lugar ha sido bueno estos días para disfrutar de la magia, tanto niños como mayores.

«Hemos flipado, porque todos los años iba cada vez mejor, pero este año nos ha desbordado la cantidad de gente que ha querido participar en todo», dice Víctor Cerro, director del Festival, «esta edición ha sido un crecimiento exponencial, ha sido una bestialidad la cantidad de gente que ha querido disfrutar de la magia, incluso a horas de mucho calor, puedo decir que ha sido algo alucinante lo que hemos vivido».

Y es que, aunque suene a tópico, como por arte de magia, todo lo que prometía el cartel de esta edición se ha cumplido. No obstante, era el décimo aniversario y el nivel había subido con grandes nombres como Juan Tamariz, Jorge Blass o Yunke. Ellos pusieron anoche el broche de oro, pero durante esta semana han sido otros los que en la plaza del Museo, en San Marcos o en plena zona comercial, han arrancado la sonrisa de los asistentes con magia al aire libre y de forma gratuita.

«La palabra positiva se queda corta, sobre 10, este año la puntuación es de un 20 o un 30, nos ha desbordado la participación e, incluso, fuera de programa hemos abierto más actuaciones tras hablarlo con los magos, por lo que al final muchas más horas de espectáculos y más localizaciones de las previstas inicialmente», explica Cerro.

Sin duda, una edición muy especial, que ya empezó a serlo una semana antes del festival, cuando se agotaron todas las entradas de la gala histórica en menos de seis horas y todas las de la velada con Juan Tamariz en 45 minutos. «Ya nos quedamos alucinados, porque todos los años se venden todas, pero este año han volado, parece que la gente estaba hambrienta de magia».

Metamorfoso, Patxi, el Mago Rafa, Malastruck o Linaje, entre otros, han llenado de ilusión no sólo las calles, sino también los colegios, hospitales y otros centros sociales para que nadie se quedara sin disfrutar de esta semana de junio que siempre lleva aparejada la coletilla de «días de magia e ilusión».

Esa sensación no la han tenido sólo los participantes, sino también los propios magos, que han recibido el cariño de una localidad que empieza a tener en su mente la cultura de la magia. «Los primeros años, los asistentes no querían participar y la gente venía a descubrir el truco, ahora es al revés, quieren salir todos al escenario y no quieren descubrir el secreto sino que quieren disfrutarlo».

Ideas para el próximo año

Sin embargo, el éxito de este año no ha dejado sin oxígeno a los organizadores, que ya piensan en la próxima edición. «Ya tenemos ideas para el próximo año, porque cuando hemos visto lo de este año, nos hemos preguntado cómo nos vamos a superar en el siguiente».

No lo van a tener fácil, porque el nivel ya está alto y las cotas de ilusión en valores máximos. «Ha habido una cosa muy bonita que nos han escrito que es que 'muchos niños, prefieren Extremagia por delante de la Navidad', es algo que nos ha hecho hasta llorar, porque la Navidad es lo más mágico que hay para un niño», cuenta Cerro ilusionado.

¿Y el truco para seguir cumpliendo años?, «el cariño de la gente».