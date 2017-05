Los detenidos por el homicidio en Don Benito son hermanos del condenado por el crimen del Tabarín

A plena luz del día y en una concurrida plaza del barrio del Noque de Don Benito, Ángel Luis Musquiz murió ayer por un disparo, cree la Policía que por un ajuste de cuentas por temas personales. Todo ocurrió sobre las 10.30 de la mañana, cuando el fallecido, de 67 años, se encontraba en la plaza del Cijara, cercana a su domicilio, momento en el que recibió un disparo a la altura del pecho, con orificio de entrada y de salida. No falleció en el acto, pero los sanitarios del 112 de Extremadura no pudieron hacer nada para salvar su vida cuando llegaron al lugar de los hechos.

Pocas horas después, el presunto autor material de los disparos, Emilio Sánchez Mauriño, era detenido en Mérida dentro de un dispositivo de la Policía Nacional en la autovía A-66 que controlaba su posible huida a Sevilla. Arrestado y víctima se conocían y las rencillas personales entre ellos podrían haber provocado el fatal desenlace que ha acabado con la vida de Musquiz, muy conocido por haber regentado hasta hace poco una sala de fiestas, situada en la carretera Don Benito-Medellín. El detenido es un hombre de 55 años de edad, con antecedentes policiales, que disfrutaba de un permiso penitenciario tras varios años en prisión.

Con el revuelo provocado, la plaza dombenitense estuvo ocupada rápidamente por agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, observados por decenas de personas que se empezaron a congregar en los alrededores del lugar. Mientras, en el interior de la plaza, la familia del fallecido esperaba la llegada del forense para proceder al levantamiento del cadáver, que no se produjo hasta las 12 del mediodía.

Ya entonces, funcionarios policiales de buena parte de la región trabajaban de forma coordinada para localizar al presunto autor de los disparos, que se dio a la fuga, y que fue detenido en Mérida sobre las 13.00 horas de ayer, gracias a la colaboración de agentes de las comisarías de Policía Nacional de Badajoz, Mérida, Don Benito y Villanueva.

Gracias a este amplio dispositivo, poco después se producía en Don Benito la detención por su presunta implicación en los hechos de una segunda persona, Manuel Sánchez Mauriño, de 43 años y hermano del anterior.

Ambos son a su vez hermanos también de José Sánchez Mauriño, condenado a 43 años de cárcel por la muerte de tres personas en el club de alterne Tabarín en marzo del año 2012.

Coches quemados

Manuel fue arrestado en su domicilio sin oponer resistencia, y se cree que fue visto en los alrededores de la escena del crimen por algunos testigos presenciales del suceso, aunque se desconoce su grado de implicación.

Según fuentes de la investigación, el presunto autor material de los disparos ya había amenazado a la víctima anteriormente esta semana, después de que uno de sus vehículos, un Seat Córdoba plateado, apareciese calcinado en la madrugada del lunes al martes en la avenida de Madrid.

No obstante, antes ya había ardido otro vehículo, esta vez en la avenida Alonso Martín, que podría pertenecer a la víctima. Por estos dos sucesos, vinculados con el crimen sucedido ayer, se encuentra detenida una tercera persona, que se entregó voluntariamente, tras ser presuntamente amenazada por Sánchez Mauriño por haber quemado su coche.

Estos hechos ya habían provocado que tanto el presunto autor del disparo como el fallecido acudieran a la comisaría a poner en conocimiento lo sucedido. La víctima para denunciarlo, mientras que Emilio Sánchez lo hizo para averiguar si el supermercado cercano al lugar donde había aparecido su vehículo calcinado tenía imágenes grabadas de lo sucedido. Allí advirtió que, de ser Musquiz el culpable, «lo iba a pagar muy caro». También Manuel habría acudido estos días a la comisaría para avisar de lo «peligroso» que podría ser todo lo acontecido para la víctima.

Llamamiento a la calma

El jefe superior de Policía de Extremadura, Miguel García Izquierdo, apuntó ayer que la investigación de lo ocurrido es «tan reciente que no se puede afirmar siquiera quién es el presunto autor del homicidio», si bien a última hora de la tarde ya se señalaba a Emilio Sánchez Mauriño como autor material, aunque al cierre de esta edición no se encontró el arma homicida.

Asimismo, Juan Antonio Merino, concejal que se personó en el lugar de los hechos, hizo un llamamiento a la calma para la población, tras los tres sucesos violentos ocurridos en los últimos meses en la localidad. «Don Benito sigue siendo una ciudad tranquila y hechos aislados como este no tienen que alterar el orden de la ciudad, estos sucesos ocurren por una circunstancia concreta, pero no hay motivo de preocupación, no es algo generalizado aunque en los últimos meses hayamos tenido otros casos», indicó Merino. «Son situaciones difíciles de controlar, porque es alguien a quien en un momento dado se le ocurre hacer algo así», concluyó.

Sobre los otros sucesos ocurridos, el edil señaló que en principio no están vinculados con este crimen, pero dejó todo en manos de la investigación que sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.