Kid Sergio, de profesión rapero

El rap es su cultura, pese a su baja estatura. Su nombre es Kid Sergio y llega directo de Extremadura. Esa podría ser la presentación, en clave de rap, de Sergio García Domingues, más conocido como Kid Sergio. Sólo siete años, pero con las ideas claras de lo que quiere ser de mayor: cantante de rap. «Cuando vi a Haze quería cantar como él y coger sus trucos para cantar, luego cuando conocí a Poetas Sureños me hizo mucha ilusión».

Sevilla ha sido su inspiración para adentrarse en este sueño del rap, con Haze y Poetas Sureños. Con sólo cuatro años, Sergio llegaba a casa del colegio y comenzaba a ver vídeos del rapero sevillano, algo que le entusiasmaba. «Pronto vimos que memorizaba muy bien las canciones, se quedaba con ellas enseguida y, pese a ser tan pequeño, las cantaba», cuenta su padre, Manuel.

Una de esas canciones fue 'Zonas Marginales', muy conocida en Sevilla y que acumula millones de visitas a través de internet. Un tema en el que se suman las voces de Haze y Poetas Sureños, por lo que Sergio comienza también a escuchar al cuarteto sevillano. Junto a ellos ha iniciado su camino en el rap y su sueño de llegar un día a ser como los cantantes que tanto admira.

Con Poetas Sureños

Lenda, Luquendo, Plaka y Negro Jari son los componentes de Poetas Sureños que colaboran con Kid Sergio en la canción 'Lucha por un sueño', su carta de presentación. El videoclip de este tema, después de un mes circulando por redes sociales, suma casi 30.000 visitas. «Los Poetas Sureños nos han apoyado mucho, le han hecho canciones, Juan Carlos del Río con las instrumentales y en La Guarida con los videoclips», comenta su padre.

«Tengo muchas ganas de que la gente escuche las canciones de mi maqueta», cuenta el pequeño, que poco a poco se va adaptando al mundo de la música más profesional y ya siente el estudio de grabación como su casa. No obstante, desde que naciera esta afición hace unos tres años, Sergio ya se grababa algunos vídeos imitando a sus cantantes. «Empecé a escuchar a La Húngara cantando con Haze, me aprendía la parte de él y la cantaba». Son sus recuerdos de cuanto tenía cuatro años.

Ese ha sido su aprendizaje en este tiempo, de forma autodidacta, escuchando sus canciones preferidas y aprendiendo las letras para después imitarlas. Y de los vídeos en Youtube, a un escenario. Para su primera actuación en Extremadura ya falta poco. Será en la cuarta edición del Día del Calabazón, que se celebra el próximo 5 de agosto, una cita para la que Kid Sergio ya ha confirmado su asistencia. «Me hace mucha ilusión cantar ese día, pero no es mi primer concierto, ya actué una vez en Sevilla en un acto benéfico, con Jefe Plaka de Poetas Sureños», explica con soltura aunque reconoce que estuvo algo nervioso en esa actuación, «pero luego ya me relajé y estuvo muy bien, ahora ya en Don Benito cantaré tres temas de la maqueta».

Primeras canciones

Su primer trabajo musical llegó como iniciativa de su padre, que se lanzó a hacer la maqueta al entender que ya estaba preparado. «Contactamos con el estudio, nos compusieron algunas letras allí en Sevilla y él empezó a cantarlas, además también en esto contamos con la ayuda de los Poetas Sueños, que han compuesto alguna de las canciones de la maqueta».

De la mano de la maqueta llegan también los primeros vídeos, grabados en Sevilla. Primero con Poetas Sureños, en el que acompaña a los sevillanos en la canción 'Lucha por un sueño', en la que le hablan a Sergio de las dificultades a superar en su carrera y en la vida. «Sigue tu camino y ponle fe, ser humilde te ayudará a crecer, díselo Kid Sergio, demuestra lo que eres. Lucha por tu sueño, dale tiempo al tiempo», le dicen los Poetas Sureños. «Cumpliendo mi sueño, cantando con Poetas Sureños, soy Kid Sergio el pequeño gran 'rapper', joven me he enamorado de esto y no sería feliz sin música», responde él en la canción.

Tras este tema, en su último videoclip se vuelve más protagonista con 'Robarle un beso', junto a Juanma, otro pequeño talento de once años que enfoca el rap a melodías más flamencas y con el que Sergio reconoce que ha disfrutado grabando el vídeo. «Trata de robarle un besito a una niña, que también sale en el vídeo, ella tiene nueve años, pero yo soy casi tan alto como ella», comenta este pequeño rapero entre risas.

Primero, los deberes

Aunque si hay algo que le borra esa sonrisa pícara de la cara, es hablar de las 'mates'. ¿Qué te gusta más en el colegio, las matemáticas o la música? Silencio. «Las 'mates' no me gustan mucho», responde finalmente, «pero el profe de música tampoco sabe mucho de rap», bromea. Eso sí, entre canción y canción, siempre saca tiempo para los deberes. Sus compañeros del colegio Donoso Cortés ya empiezan a conocerle por su nombre artístico, más que por Sergio. «Algunos me preguntan si yo soy Kid Sergio, el que sale en los vídeos». Incluso está consiguiendo que algunos empiecen a interesarse por este estilo musical.

Esos videoclips que también le han llevado a Sevilla, la cuna de sus ídolos musicales, están empezando a darle a conocer. Si bien, el próximo vídeo para difundir su nueva canción se va a grabar en Extremadura y con él como auténtico protagonista. En concreto, será en Mérida, lugar inmejorable para poner imagen a las letras y ritmos de 'Directo de Extremadura'. «Es una de mis preferidas, porque es la única que salgo yo solo en la maqueta».

Con ella, Kid Sergio se presenta, siguiendo el ritmo de lo que más le gusta. «Directo de Extremadura, trayendo rap fresco, rima pura y dura. Mueve la cabeza, sintiendo este rollo que Kid Sergio expresa. Directo de Extremadura no llevo pistola ni llevo armadura, pero con rima dura, si apuestas por mí: apuesta segura».