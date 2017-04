La Virgen de las Cruces ilustrará un cupón de la Once

El cupón de la Once del próximo 30 de septiembre de 2017 estará dedicado a la Patrona de Don Benito, la Virgen de las Cruces. Así lo ha anunciado el delegado territorial de la Once, Fernando Iglesias, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente del consejo territorial de la Once en Extremadura, Francisco Javier Olivera y el director de la Once de Don Benito, Felipe Redondo, junto al alcalde, José Luis Quintana.

Según destacó Fernando Iglesias, el hecho de aparecer en el cupón es uno de los mejores medios de difusión de Extremadura fuera de la comunidad autónoma. «Será una oportunidad de dar a conocer la localidad de Don Benito a nivel nacional, además de seguir apoyando desde instituciones como el Ayuntamiento dombenitense a la Once, favoreciendo la integración laboral y el empleo con personas con discapacidad visual».

Cabe destacar que la dispensación y venta del cupón se va a hacer coincidir en septiembre con las fechas en la que la Patrona se encuentra en la localidad, debido a la celebración de actos y cultos religiosos previos a la festividad de La Velá, que se celebra en octubre.