«Mucho compartir mi vídeo, pero sigo en paro»

don benito. De Don Benito. a la Ciudad de las Estrellas: La La Land. Una sala de cine y los 127 minutos de una de las películas del año fueron la inspiración para la montadora y guionista dombenitense, Sara Preciado, que casi sin querer creó la que, de momento, es su obra maestra y que cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. Es decir, un vídeo viral que ha dado la vuelta al mundo. «Ha sido todo un cúmulo de coincidencias, pero ya aunque suba otro vídeo igual de bueno, va a ser imposible llegar a esto, no van a coincidir las estrellas alineadas», explica la joven de 24 años.

Ya en la sala del cine, visualizaba el 'storyboard' de su montaje, plano a plano, mientras le explicaba a su novio las referencias que Damien Chazelle había dejado caer en cada escena. «Pensé que no estaría mal hacer un vídeo, con las antiguas y las de La La Land al lado, creo que así se disfruta más la película, se entiende el homenaje», explica.

Como el que comprueba los números de la lotería, llegó a casa y buscó lo que para ella no podían ser coincidencias. Desde Grease a Cantando bajo la lluvia, pasando por West Side Story. Y una que para muchos pasó más desapercibida, «cuando bailan en las estrellas, como en Moulin Rouge, que a lo mejor el director no pensaba homenajear a esta película porque no es un clásico en sí, pero es que también coincide».

«Busqué los vídeos de cada escena y las referencias que creía que eran correctas para ver si no me había equivocado» -cuenta-, «me iba alegrando por cada una que coincidía, e incluso, iba encontrando otras que no había visto a primera vista».

Veinticuatro horas después, el montaje estaba listo para subirse al trampolín de internet. El portal Vimeo se convertía así en la pantalla de cine para el primer trabajo de Sara Preciado en esta plataforma. Facebook también iba a ayudar a viralizar el vídeo, gracias a la página Cine O'culto, que valoró muy positivamente el resultado.

Viral en unas horas

Y en pocas horas, pasó de cero a miles, pocos días después a cientos de miles. Y de un blog especializado, a importantes medios de comunicación nacionales e internacionales. Una espiral de éxito, que Sara acoge con modestia, pero con mucha ilusión. «Que me hayan publicado en el Washington Post, o en revistas especializadas de cine, ha supuesto una gran ilusión, sobre todo porque soy como se dice una 'don nadie'», comenta entre risas.

Eso sí, no todo son halagos. «Están los 'haters' de internet, que me dicen las referencias que faltan, y algunos tiene razón, pero al hacerlo rápido conforme pasan los días me voy dando cuenta de muchas más», reconoce.

Pese a esos olvidos, no trabaja en una segunda parte. Para el remake de La Bella y la Bestia ya se han adelantado, pero tiene en mente un montaje para un musical que volverá a dar de qué hablar más de 30 años después. Y hasta aquí se puede leer.

Su padre es profesor de Lengua y su madre logopeda, pero de ellos y de sus abuelos le llegó su pasión por lo audiovisual, que quiere convertir en su profesión. «Siempre me han puesto películas de pequeña, de Disney, pero también otras como West Side Story que para una niña pequeña no deja de ser un drama», comenta. Hoy, Cantando bajo la lluvia es su musical preferido y Forrest Gump su película favorita.

Esa pasión infantil pasó a ser vocación profesional tras estudiar Comunicación Audiovisual. Ahora, estudia un máster de montaje y edición en la Escuela Tai de Madrid. Y este vídeo, podría abrirle algunas puertas. «Mucho compartir mi vídeo, pero yo sigo en el paro...», comenta en Twitter.

Tras el éxito, sigue sin trabajo, pero reconoce que la escuela en la que estudia le ha propuesto participar en algún proyecto. Lo está valorando, junto a otros contactos que han llegado estos días. «Sigo en paro, pero al menos ha servido para que llegue alguna oferta», finaliza.

Al fin y al cabo, La La Land es una película sobre el amor y los sueños. A veces, hay que elegir, pero de momento Sara Preciado disfruta de haber hecho de su pasión y sus sueños, su profesión.

Por último, una recomendación. Primero la película, después el vídeo, y luego otra vez la película, «para ir con la 'lección' aprendida».