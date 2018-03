Tenis Wozniacki denuncia amenazas del público en el torneo de Miami Caroline Wozniacki golpea la bola en el partido ante Mónica Puig. / Rhona Wise (Efe) «Personas del público amenazaron a mi familia, desearon la muerte a mi padre y a mi madre y me dijeron cosas que no quiero repetir», señala la danesa COLPISA / AFP MIAMI Sábado, 24 marzo 2018, 21:55

La dirección del torneo de tenis de Miami ha respondido este sábado a los supuestos insultos que los fanáticos le lanzaron a Caroline Wozniacki durante el partido ante la puertorriqueña Mónica Puig y que se saldó con derrota de la danesa.

Wozniacki reveló en las redes sociales que recibió insultos y amenazas durante el partido de tercera ronda del torneo. «Personas del público amenazaron a mi familia, desearon la muerte a mi padre y a mi madre y me dijeron cosas que no quiero repetir», señaló la ex número uno en su cuenta de Twitter. «El servicio de seguridad y el personal no han hecho nada para evitar esto [...] y cuando se cruzan ciertos límites, hace que el tenis sea horrible para ambas jugadoras. Espero que el Miami Open elija abordar el problema con seriedad, ya que es un horrible ejemplo para la próxima generación de jugadores y espectadores», agregó la danesa.

Tras la denuncia de la tenista, la dirección del torneo ha emitido un comunicado en el que asegura que la seguridad de los jugadores es su primera responsabilidad. «El último partido entre Caroline y Mónica se jugó frente a una multitud ruidosa y apasionada. Aunque personalmente consideramos que nadie debe soportar ningún tipo de abuso en la pista, hacemos todo lo posible para proporcionar un entorno seguro y respetuoso», indica la organización. «Durante el partido, tuvimos personal del torneo y WTA, así como seguridad en la pista. Nunca atestiguaron, ni fueron notificados de ninguna amenaza específica hecha a los jugadores o sus familias. Si hubiéramos sido notificados, la situación habría sido manejada inmediatamente», puntualiza.