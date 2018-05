Femenino Muguruza: «Quizá juego mejor en los Grand Slam» Esta temporada, no ha tenido buenos resultados en el camino hacia Roland Garros, donde ganó en 2016, y no ha accedido a cuartos de final AFP / COLPISA París Viernes, 25 mayo 2018, 14:59

«Es un torneo nuevo»: la tenista española Garbiñe Muguruza, número 3 del mundo, afirmó este viernes que afronta Roland Garros, que comienza el domingo, con el objetivo de dejar atrás sus recientes malos resultados.

«Siempre me han gustado los torneos grandes, las pistas grandes y con historia. Quizá juego mejor en los Grand Slam. Me gustan. También le doy importancia a los otros torneos, pero es así», comentó Muguruza en una conferencia de prensa en las instalaciones del torneo en París.

Muguruza fue campeona en Roland Garros en 2016 y de Wimbledon en 2017. En la cita londinense había sido subcampena en 2015. Esta temporada, la jugadora nacida en Caracas no ha tenido buenos resultados en el camino hacia Roland Garros.

Fue eliminada en su anterior torneo, el de Roma, por la australiana Daria Gavrilova en la segunda ronda. En Madrid y en Stuttgart cayó en los octavos ante las rusas Daria Kasatkina y Anastasia Pavlyuchenkova, respectivamente. En esos tres torneos sobre tierra batida, contra rivales de fuera del 'Top 10'.

En la primera ronda en Roland Garros se medirá a una adversaria peligrosa, la también rusa Svetlana Kuznetsova (42ª del mundo), campeona del Abierto de Estados Unidos en 2004 y de Roland Garros en 2009. «Me es indiferente con quién jugar primero. Este año he jugado contra chicas que tienen ránking por detrás del mío y no he visto diferencia a enfrentarme a jugadoras del top 10. Va a ser un partido duro igualmente», indicó.

«Serena es un icono»

Muguruza intentó en todo momento transmitir un mensaje de optimismo sobre sus opciones. «Me encuentro bien. He tenido menos éxitos de los que me hubiera gustado. Todos los partidos que jugué se me fueron escapando poco a poco. Siento que en todos ellos tuve opciones. Es bueno tener partidos difíciles. Siempre hay partidos así, una día cae de un lado, otro día no. Estoy preparándome con tiempo y estamos ante un torneo nuevo», explicó.

«Además es un torneo que me gusta. He jugado bien aquí en el pasado y eso ayuda. He entrenado mucho. No me ha ido bien en los torneos anteriores, pero ahora empieza un torneo nuevo», insistió. En unos eventuales cuartos de final en este Roland Garros, Muguruza podría enfrentarse a Serena Williams, la jugadora a la que venció en la final de este torneo en 2016.

«Están lejos los cuartos de final. Vamos a ver el inicio del torneo. Siempre es bueno jugar contra ella. Vamos a ver cómo va el cuadro», dijo con cautela. «Ella es un icono del tenis. Serena es muy importante para el tenis. No ha jugado muchos partidos de competición (este año), pero llegará con confianza», añadió.

Serena Williams regresa Roland Garros después de perderse la anterior edición por su embarazo. Este año apenas ha jugado y ha caído al 453º puesto mundial, pero cuenta con una clasificación protegida para poder participar en este segundo Grand Slam del año.