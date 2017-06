La española Garbiñe Muguruza, cuarta favorita, aseguró hoy tras lograr la clasificación para cuartos de final de Roland Garros que cuantos más partidos gana más confianza tiene.

"Cuantos más partidos gano más confianza tengo, sobre todo estos tres que he ganado aquí, que han sido difíciles", dijo la española, satisfecha de haber podido imponer su juego en la pista en los tres duelos disputados en París.

"Trato de hacer mi juego que se basa en ser agresiva, tener el control. En algunas fases puedo tratar de sobrevivir, pero quiero sentir que hago mi tenis", dijo.

"Estoy contenta, quería ganar, hacer lo que debía en la pista, estar concentrada durante el partido. No he pensado mucho, si pensamos mucho no es bueno, bloqueo todos mis pensamientos para concentrarme en ganar el partido", agregó.

Muguruza indicó que en un Grand Slam siempre siente presión, aunque en este caso puede que más porque se siente con opciones de victoria, aunque señaló que trata de pensar solo en su siguiente duelo.

Pese a todo, Muguruza insistió en que repetir el triunfo del año pasado sería "chocante", palabra que utilizó el primer día y que afirmó que seguirá usando hasta la final incluso.

"El año pasado cuando estaba en semifinales me dije que tenía un 25 % de opciones de levantar el trofeo. Este año me concentro solo en la siguiente adversaria", señaló.