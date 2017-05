Nadal mira de tú a tú a su décimo Roland Garros

La arcilla francesa, el calor de París, la Philippe Chatrier abarrotada, la falta de luz artificial, los partidos a cinco sets, la Copa de los Mosqueteros, la foto con la Torre Eiffel de fondo... Todo ello ha compuesto la rutina de Rafa Nadal desde su debut en el torneo en 2005, cuando se enfrentó al germano Lars Burgsmuller. Desde entonces, nueve títulos, 72 victorias, diez cumpleaños sobre la arcilla de París (Nadal cumple años el 3 de junio) y sólo dos derrotas (ante Robin Soderling en 2009 y frente a Novak Djokovic en 2015). Antes de esa derrota, 2014 fue el último año que Nadal partió como favorito en el segundo 'Grand Slam' de la temporada. En 2015 y 2016, Djokovic colmó las quinielas, hasta que ahora, en 2017, el español vuelve a aterrizar en la ciudad de la luz con todos los focos sobre él.

La nueva generación reclama su hueco

Las victorias en Roma del alemán Alexander Zverev y de la ucraniana Elina Svitolina abren la puerta a que los jugadores jóvenes demuestren de una vez por todas que pueden competir con la vieja guardia. Este Roland Garros muestra que el mundo del tenis comienza a cambiar. En París no estarán ni Roger Federer, ni Serena Williams, ni Victoria Azarenka, ni Maria Sharapova. Entre ellos suman seis títulos en la arcilla francesa y ninguno competirá este año. Razones variadas para no estar. Maternidades, prioridades en otras superficies o no recibir invitación al torneo. Los cuatro están por encima de la treintena y serán otros los que tengan que coger su testigo. Alexander Zverev, el joven alemán de 20 años, tiró muchos muros abajo al derrotar a Novak Djokovic en Roma. Se convirtió en el tenista más joven en vencer en un título de esa categoría desde que lo hizo el propio serbio en Miami 2007 y rompe el melón de la nueva generación, que debe dar un paso adelante ya.

Dominic Thiem se frotaba las manos al derrotar a Nadal en la capital italiana, pero su dura derrota ante Djokovic -en la que sólo ganó un juego- pone en entredicho su capacidad física para aguantar grandes envites. El austríaco partirá en París entre los favoritos, aunque aún no tiene un gran título en su carrera. Fuera del 'top ten', Nick Kyrgios, Lucas Pouille, Borna Coric o Karen Kachanov pelearán por su oportunidad sobre una arcilla que sólo ha conocido a cuatro campeones en los últimos trece años.

En chicas, Elina Svitolina, flamante campeona en Roma, se presenta como la candidatura más seria por parte de la 'next gen'. Otras jóvenes como Madison Keys, Daria Kasatkina, Sara Sorribes o la canadiense Eugenie Bouchard querrán dar el golpe sobre la mesa que pruebe que pueden dejar de ser promesas para convertirse en campeonas.