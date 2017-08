Segunda ronda Fognini insulta a la juez de silla: «puta chupapollas» El tenista italiano perdió los nervios e insultó a la juez de silla. El tenista italiano perdió los nervios durante el partido que perdió ante su compatriota Travaglia JAVIER VARELA Madrid Jueves, 31 agosto 2017, 12:03

Polémica en el Abierto de Estados Unidos. El italiano Fabio Fognini ha vuelto a demostrar que es uno de los tenistas menos deportivos del circuito. Su última ‘actuación’ se ha producido en el partido del Abierto de Estados Unidos que ha disputado ante su compatriota Stefano Travaglia. Fognini insultó gravemente a la juez de silla durante el partido, aunque pasó desapercibido al hacerlo entre punto y punto y en su lengua materna.

El italiano, que veía que el partido se le escapaba, pagó su frustración con la juez de silla y mientras se disputaba el partido le soltó: "Troia Bocchinara", que traducido al castellano significa "puta chupapollas". Unas palabras que no debió escuchar la juez de silla o que prefirió ignorar para no provocar una situación tensa en pleno partido.

"Sei una t...a". Gli insulti di Fognini all'arbitro nel match perso con Travaglia agli #Usopen2017pic.twitter.com/MLVlcO4dlG — Michele Gazzetti (@MicheleGazzetti) 30 de agosto de 2017

Fognini terminó perdiendo el partido ante Travaglia, que llegaba procedente de la fase previa, por 6-4, 7-6, 3-6 y 6-0.

Pero por desgracia esta salida de tono del tenista italiano no es nueva, ya que ha protagonizado numerosos altercados dentro y fuera de las pistas en los últimos años y es conocido como uno de los ‘bad boys’ del circuito. El italiano también dedicó unas ‘palabras’ a un juez de silla en Indian Wells 2014, cuando le dijo al marroquí Mohamed El Jennati: "¿Qué mierda estás haciendo?" al ver que no le daba un punto que le había reclamado durante el partido ante Ryan Harrison.

Fabio Fognini perdió también los nervios en el Masters de Montecarlo en 2014, durante su partido ante el francés Jo-Wilfried Tsonga. En uno de sus saques, el línea le cantó "out" y le dijo en alto: "Eres un trozo de mierda". En el cambio, el árbitro Carlos Bernardes intentó hablar con él, calmándolo. "Tranquilízate y juega, sólo juega". "Por favor, cambia al línea", le pedía el tenista, a lo que respondía el supervisor del partido: "No puedo Fabio. No puedo hacer eso". "Es increíble... ¡Puta mierda!", exclamaba el tenista antes de volver a la pista. Pero el italiano terminó el partido insultando al público: “franceses de mierda” y encarándose con su propio padre que estaba en la grada. "No me digas de estar callado, tú eres un mierda. Pon la cara de culo. ¡Ponla!", le dijo a su progenitor.

Una de sus polémicas más sonadas la protagonizó con Rafa Nadal en el torneo de Hamburgo en 2015. El italiano acusó al español de tardar mucho en hacer su saque, lo que entendía como una estrategia para descentrarle. "No me rompas los huevos. Siempre haces lo mismo. Siempre lo mismo", le recriminó durante uno de los descansos del partido.

En ese mismo torneo, el italiano volvió a ser protagonista y no por uno de sus puntos o por su tenis. Fognini murmuró la palabra ‘zíngaro’, en alusión a su rival, el serbio Filip Krajinovic. Eso sí al menos tras el partido se disculpó en su cuenta de Twitter. "Cometí un error. No quise ofender a nadie. Conozco muy bien a Filip y cualquiera que haya practicado deportes sabe que en ocasiones te dejas llevar y dices cosas sin sentido", dijo.

Ese mismo año y en Shanghai, otro Masters 1000, Fognini protagonizó la sorpresa del torno al caer eliminado en primera ronda ante el desconocido Chuhan Wang, 553º del mundo (7-6 y 6-4). El italiano se despidió del público con una ‘peineta’.

En 2013 protagonizó dos nuevas polémicas. La primera fue en el Torneo de Niza, cuando tuvo una trifulca con el francés Gael Monfils, con quien intercambió insultos en su duelo de segunda ronda.

También en ese año, pero el Masters 1000 de Cincinnati protagonizó una de las actitudes más vergonzosas. Durante el partido ante Radek Stepanek perdió el último juego de forma descarada. Con 6-2 y 5-4 en el marcador a favor de Stepanek, el italiano hizo dos dobles faltas y le cantaron una falta de pie que le hizo perder la cabeza. A partir de ahí pisó la línea de forma deliberada durante todos los saques hasta perder el partido, lo que provocó que se marchara con un abucheo generalizado del público.