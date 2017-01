Nadal se 'saca' la presión en Australia

Rafa Nadal comenzó con seguridad su andadura en el Abierto de Australia 2017 con una cómoda victoria ante Florian Mayer, número 49 del ranking. No parecía, a priori, el debut más sencillo para el español. El alemán se caracteriza por ser un tenista muy agresivo, impredecible, aunque su juego se adapta mejor a superficies más rápidas que la que cubre Australia. Con todo eso, Nadal salió al cien por cien con el plan de no dejar que el juego de Mayer se impusiese.

El balear aplicó intercambios largos y golpes liftados con mucho bote que dificultaron al alemán entrar de derechas. Al cuarto juego Nadal consigió la rotura y la consolidó hasta el final del primer set. Entró entonces Rafa Nadal en modo automático y guardó fuerzas para batallas posteriores. En el segundo y tercer set esperó al momento perfecto para romper el saque de Mayer y cerrar ambas mangas. Con 4-4 en el marcador, el manacorense aceleró el ritmo y puso nervioso al alemán, quien vio aumentada la presión de mantener su saque a medida que avanzó la manga. Nadal consiguió romper el servicio en el noveno juego en el segundo y tercer set y cerró su pase a la segunda ronda sin ceder un solo punto de ‘break’ en todo el partido, lo que denota la importancia de mejorar y ser consistente al saque para imponer el juego del balear en pista dura. «Las victorias te van autoconfirmando y autoconvenciendo de que lo que estás haciendo va por buen camino», aseguró el manacorense tras su triunfo por 6-3, 6-4 y 6-4.

En la siguiente ronda Nadal se cruzará con un antiguo finalista en Melbourne, el chipriota Marcos Baghdatis, que perdió la final en este torneo en 2006. Nadal y Baghdatis se han enfrentado en nueve ocasiones, con ocho victorias para el español, la última en Stuttgart 2015.

Por su parte, David Ferrer y Roberto Bautista consiguieron victorias cómodas ante el especialista en tierra Guido Pella (6-3, 6-0 y 6-2) y ante el joven australiano Omar Jasika (6-3, 6-1 y 6-1), respectivamente. Comienzo importante para Ferrer, que a sus 34 años no vive su mejor momento sobre las pistas de tenis, y también para Bautista, que rubrica de este modo el título que consiguió hace dos semanas en Chennai.

Ferrer continúa así con opciones de revalidar los cuartos de final del año pasado y Bautista da un paso más para igualar e incluso superar los octavos de final alcanzados en 2016. También pasó de ronda el asturiano Pablo Carreño, cabeza de serie número 30, tras la retirada de su rival, el canadiense Peter Polanski, cuando se disputaba el quinto set (6-0, 3-6, 3-6, 6-2 y 3-0). Carreño se enfrentará al británico Kyle Edmund.

Eliminados

No corrieron tanta suerte Feliciano López y Fernando Verdasco. El toledano, que hace una semana tuvo que retirarse del torneo de Auckland por problemas de espalda, no pudo superar al siempre complicado Fabio Fognini, y cayó por 7-5, 6-3 y 7-5. Verdasco no repitió la hazaña de disponer de cinco puntos de partido como en Doha ante Novak Djokovic, y sucumbió con facilidad ante el serbio en tres sets (6-1, 7-6 y 6-2).

Tampoco fueron bien las cosas para las españolas, que tuvieron enfrente duras rivales. Sara Sorribes cayó ante la quinta favorita al título y finalista del Abierto de Estados Unidos Karolina Pliskva. El marcador de 6-2 y 6-0 reflejó la diferencia en experiencia entre las dos tenistas, aunque supuso una gran prueba para Sorribes, que poco a poco se forja en ‘Grand Slams’. Lara Arruabarrena tampoco pudo superar su compromiso de primera ronda al caer con la rusa Yulia Putintseva por 7-6 (7) y 7-6 (10) en un partido igualadísimo en el que la española dispuso de cuatro puntos de set en la primera manga y seis en la segunda. En cuanto al resto de la jornada destacaron las victorias de Serena Williams, Milos Raonic y Dominika Ciblukova.