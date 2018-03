Tenis | Masters 1.000 de Miami Zverev apaga a Carreño y disputará el título de Miami ante Isner Pablo Carreño. / Afp El español fue de más a menos en un partido que podría haberle llevado a su primera final de un Masters 1.000 ÁLVARO BLANCO (EFE) Miami Sábado, 31 marzo 2018, 09:56

El alemán Alexander Zverev jugará la final del Masters 1.000 de Miami ante el estadounidense John Isner tras derrotar en semifinales al español Pablo Carreño, ante el que mostró su mejor tenis tras el 'tie-break' del primer set y ganar el choque por 7-6(4) y 6-2.

Isner eliminó este jueves al argentino Juan Martin del Potro, que acusó el cansancio acumulado tras 15 victorias consecutivas en un mes, y le ganó por 6-1 y 7-6(1). El español fue de más a menos en un partido que podría haberle llevado a su primera final de un Masters 1.000. Aguantó mientras le duró la energía que le permitía llegar a todas las bolas e impacientar al cuarto cabeza de serie del torneo. Y el alemán amenazó desde el inicio con dos bolas de rotura en el segundo juego del partido.

Esta situación no afectó al asturiano, que se mostró muy sólido, tanto mental como tenísticamente, como pudo comprobar el sudafricano Kevin Anderson, que levantó dos bolas de partido en cuartos, pero eso no impidió que el español siguiera igual de concentrado hasta lograr la victoria. Tras casi tres horas de partido ante Anderson y un 6-4, 5-7 y 7-6(6) este jueves, el 19 de la ATP no mostró signos de cansancio en el primer set y se convirtió en un muro que no podía derribar el alemán, que veía como su rival llegaba a todo y le venían de vuelta una y otra bola.

En su primer partido frente a frente, y antes del que les podría enfrentar en abril en la eliminatoria de Copa Davis entre España y Alemania, Carreño dejó muy claro lo que le puede esperar a Zverev en la tierra batida de la Plaza de Toros de Valencia del 6 al 8 de abril. Con 5-5, en uno de esos momentos que marcan los partidos, el asturiano se puso 0-30, pero el de Hamburgo logró remontar gracias a una buena dosis de agresividad y grandes golpes, en una demostración de las razones que le hacen quinto del mundo.

En su segunda semifinal de un Másters 1.000, Carreño no se inmutó ante ello, siguió firme y forzó el desempate, en el que la paciencia le permitió hacer un 'mini-break' y luego confirmó con sus dos saques (0-3). Pero en una nueva situación de peligro, el alemán volvió a mostrar su mejor tenis y redujo distancias con su saque y con el revés, su mejor golpe, quebró al español para recuperar su servicio (3-3). La igualdad se mantuvo hasta el décimo punto, en el que, de nuevo, con su zurda, rompió de nuevo el saque del gijonés, y posteriormente se hizo con el 'tie-break' por 7-4.

Hasta el presente año Carreño no tenía buena relación ni recuerdo del torneo de Miami, al haber caído en primera ronda en sus cuatro anteriores participaciones, y en esta ocasión será mucho mejor, pero le quedará el sinsabor de haber dejado escapar la ocasión de jugar su primera final de un Masters 1.000.

Por su parte, el de Hamburgo disputaba su tercera semifinal de un Masters 1.000, antesala de sus títulos en Roma y Montreal en 2017 y en Miami podría repetir secuencia, con permiso de Isner. Pero, si duda, el semifinalista en Acapulco, que solo había perdido cuatro partidos este año, por 13 victorias, ha demostrado su superioridad en este torneo, en el que ya había eliminado al australiano Nick Kyrgios en octavos y al croata Borna Coric en cuartos, en ambos casos por un doble 6-4.

Sobre Carreño la superioridad quedó patente en el segundo set, en el que muy pronto llegó un nuevo 'break' en contra para el español, que bajó un tanto su rendimiento (2-1). Con la ventaja que le dio confirmar el quiebre, el de Hamburgo fue aprovechando el hecho de que el tenis del español ya no era tan rocoso como en el primer parcial. El gijonés, ya mermado, no pudo aguantar el empuje del germano y vio cómo le rompían de nuevo en el séptimo juego (5-2) y se despidió del partido y de la final en Miami.